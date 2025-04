Benvenuti nell’oasi felice della Ferrini Tanti sport, condivisione e porte aperte 

«Domenica abbiamo la Ferrini, dobbiamo prepararla bene!». Chissà quanti allenatori e atleti delle squadre avversarie avranno ripetuto questa frase alla vigilia di una gara contro la squadra cagliaritana. Sempre stato sinonimo di grande qualità e attenzione verso i ragazzi, il sodalizio rossoblù vanta una storia decennale con la fondazione nel lontano 7 novembre 1948, grazie ad un gruppo di persone all’interno del Circolo San Luigi Gonzaga, nella parrocchia di San Giacomo, quartiere di Villanova. Don Pietro Manca, Piero Polese, Antonio Serra, Angelo Sechi, Mario Lampis, Giuseppe Fois, Vincenzo Chessa e Gianni Cantone costituirono l’associazione che fu intitolata a Contardo Ferrini, terziario francescano, docente universitario e soprattutto grande studioso dei problemi giovanili.

Si cominciò col calcio, in seguito arrivarono la scherma, il basket, la pallavolo, l’atletica leggera, il tennistavolo e l’hockey. Prima a Quartucciu e poi dal 1980 negli attuali terreni nella zona ex-aeroporto di Monserrato, dietro al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Struttura polifunzionale che da qualche anno ospita anche i campi di padel, padbol e una palestra utilizzata dagli stessi atleti per migliorare le loro performance. Dopo quello dedicato all’hockey, la società spera di poter rinnovare anche il campo di calcio, così da poter offrire ai suoi atleti un impianto all’avanguardia.

La società

Ma che cos’è la Ferrini? E’ molto chiaro Chicco Ruggeri, a capo del settore calcio: «Per noi la Ferrini è casa. Un posto dove noi siamo cresciuti con dei valori che ci ha trasmesso il vecchio presidente Polese. E nel tempo li abbiamo mantenuti, garantendo ai ragazzi di oggi gli stessi valori di socialità, di cultura sportiva e di aggregazione». Concetti ancora attuali nonostante i tanti anni di attività. Ancora Ruggeri: «Nonostante abbiamo superato i 75 anni, ci sentiamo giovani. Non abbiamo padroni, tutti sono padroni e questo ci permette di vivere».

Oltre 1000 tesserati nelle varie discipline, un piccolo paese della Sardegna che fa sport. Tanti anche i collaboratori e dirigenti che contribuiscono con il loro lavoro affinché i ragazzi possano praticare, crescere, divertirsi. «Questa è la Ferrini», prosegue Ruggeri, «un'associazione di amici che stanno bene insieme e hanno il piacere di lavorare insieme. Ogni persona che vuole venire alla Ferrini è ben accetta». Se la prima squadra si giocherà la permanenza in Eccellenza regionale nella doppia sfida di playout contro l’Alghero, dalle giovanili arrivano spesso belle notizie, come in questa stagione dove – dalla Juniores ai Giovanissimi – tutte si sono aggiudicate l’accesso alle finali regionali.

Molta attenzione anche al sociale, con particolare riguardo agli atleti con disabilità sia nel calcio che nelle altre discipline. Il sorriso di questi giovani atleti è la più grande soddisfazione per la polisportiva. Ferrini quindi garanzia di sport, valori, socialità, ma con la stessa umiltà di sempre: «Non siamo più bravi o più scarsi, siamo diversi!».

