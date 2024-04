Benvenuti nell’era Sinner 

Le immagini di Miami sono già nel libro delle leggende del tennis azzurro: Jannik SInner sorridente con la coppa di cristallo del Miami Open (il suo secondo Masters 1000 in carriera, giunto alla terza finale) dopo aver demolito il pur eccellente Grigor Dimitrov: 6-3, 6-1 per regalare all’Italia una sera di Pasqua esaltante. E, assieme al 13° trofeo in carriera, per ritoccare il proprio best ranking, dopo un avvio di 2024 fatto di tre successi e 25 partite vinte su 26 giocate.

Best ranking

Sono 1.015 i punti che dividono Jannik Sinner, da oggi numero 2 del ranking mondiale, dal leader Novak Djokovic. A cedere il secondo gradino del podio è Carlos Alcaraz, che ora tallona Sinner con un distacco di appena 65 punti. Lo spagnolo non lasciava i primi due posti dall'agosto 2022. Può gioire anche Grigor Dimitrov che, nonostante la sconfitta contro Sinner in Floridaè entrato nella Top 10, al nono posto, davanti al polacco Hubert Hurkacz. È evidente che la storia di Sinner sia soltanto agli inizi ed è lecito immaginare che, continuando a lavorare sodo come è nella sua filosofia, il 22enne di Sesto Pusteria darà l’assalto al trono del gigante serbo. Adesso la stagione si sposta sulla terra battuta che non è la superficie favorita di Jannik ma è anche quella in cui può guadagnare più punti rispetto ai non tantissimi totalizzati nel 2023. Tra gli altri italiani: 24° Lorenzo Musetti, 35° Matteo Arnaldi (+3), 61° Lorenzo Sonego (-8), 63° Flavio Cobolli, 72° Luciano Darderi (+3), 75° Luca Nardi (+21 dopo il successo nel Challenger di Napoli), 100° Fabio Fognini (+3). Otto tra i primi 100 (aspettando Berrettini), a conferma della forza del movimento.

Le aspettative

L’emozione per il trionfo di Miami, brilla negli occhi del coach di Sinner, Darren Cahill: «Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui» ha detto in conferenza stampa l'australiano. «In questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico, ma io sono certo che possa fare ancor meglio. La sua evoluzione è in corso. Col tempo diventerà ancora più forte, più veloce, più saggio e furbo. Migliorerà ancora, ne sono certo, ma godiamoci il momento, sta giocando ad un livello stellare e meritando tutto quello che gli sta accadendo». «Jannik sa bene di essere un privilegiato. Fa uno sport che ama e lo fa ad altissimo livello, apprezza ogni aspetto di questa sua vita. Ma la cosa che apprezzo moltissimo di lui è che tiene i piedi ben saldi per terra, sa che questo è solo uno sport; anche se siamo di fronte a un professionista serio, è anche un normalissimo ragazzo di 22 anni che ama la sua vita», ha concluso.

