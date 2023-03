Benvenuti nell’Eden di Antonino Pirellas 

Si entra al Temporary Storing di Cagliari e si rimane colpiti da un’insolita iniziativa: non una consueta mostra di arte contemporanea, come da anni ci ha abituato la Fondazione Bartoli-Felter, producendo le più ardite proposte (anche di quelle che fanno l’effetto Alberto Sordi e consorte alla Biennale in “Le vacanze intelligenti”). In ordine di apparizione, si rimane colpiti da: una quercia da sughero ( Quercus suber ) posizionata al centro della galleria (donata da Forestas); l’autore del tutto, Antonino Pirellas, che, con la sorella Rita, accolgono con una gentilezza d’altri tempi; un’ordinata teoria di tavole botaniche alle pareti degna di un contesto stile Kew Garden (grafite e acquerelli su carta di cotone); campioni di vegetazione attaccati alle pareti, impressioni alla Piero Gilardi (il grande artista scomparso una settimana fa); una leggenda scritta, da abili mani femminili, sulla parete, stralcio da una delle favole che Gramsci scrisse in carcere.

Segni

Ingredienti ottimi, che vengono emulsionati dal racconto dell’autore, sempre presente ad accogliere le tante persone che arrivano a gustare la sua mostra (fino al 17 marzo), conoscendo la sua passione botanica e la capacità di tradurre graficamente, alla maniera dei disegnatori di erbari rinascimentali, le tante essenze sarde, autoctone e alloctone, descrivendo puntualmente la pianta con accanto il suo fiore e seme. Si intitola “Eden”, ed è curata da Alessandra Menesini, questa mostra che trasporta in una dimensione di quiete, in una momentanea riappacificazione con il fattore natura. Che oggi siamo abituati a definire “transizione ecologica” perché abbiamo commesso troppi danni, segando il ramo dell’albero su cui stiamo seduti. Pirellas parla anche di “natura come arte”, ma non serve pensare che gli alberi, le foglie, i fiori, i semi, il polline, la fotosintesi debbano essere accostati a qualcosa di umano. Semmai l’umano dovrebbe riflettere sull’inderogabile e necessario passo indietro da fare, lasciando che lo spinoziano concetto di natura naturans prenda il sopravvento, coprendo i nostri errori (la metafora di Chernobyl, dove la natura si è autorigenerata e, dopo 37 anni, il paesaggio è una foresta piena di animali). Da vedere, questo “Eden”, per credere ancora che ce la si può fare.

