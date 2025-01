Benvenuti nella strada dei centenari 

Inviata

San Giovanni Suergiu. Cercate casa a San Giovanni Suergiu? Puntate su via Vittorio Emanuele dove l’aria che si respira pare contenga un elisir di lunga vita: prova ne sia che, a distanza di poche decine di metri l’una dall’altra, ci sono le case di ben cinque dei sette centenari e ultra centenari che allungano l’età media del paese.

La festa

Il sorriso contagioso di Giovanna Secci, classe 1925, che venerdì ha festeggiato i cento anni insieme alla sua grande famiglia, è l’ultima prova, in ordine di tempo, che quell’elisir funzioni alla grande. Del resto l’aria di via Vittorio Emanuele, Giovanna l’ha respirata a pieni polmoni da quando, poco più che ragazzina, è arrivata da Desulo seguendo i suoi fratelli che avevano scelto il Sulcis per un nuovo progetto di vita: prima il duro lavoro in campagna e poi nel bar di famiglia dove Giovanna ha lavorato per quarant’anni. «Ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre rispettato e che io, a mia volta, ho rispettato», ha detto venerdì, quando in chiesa, dopo la messa per Sant’Antonio Abate, ha chiesto di prendere la parola per salutare parenti, amici e compaesani. Giovanna è lucidissima ed è determinata a rendere prezioso ogni istante della sua vita che, nonostante non si sia mai sposata, le ha dato una famiglia bellissima: «Mia sorella e i miei fratelli non ci sono più – spiega – ma ho una cognata, sei nipoti e 11 pronipoti che mi godo ogni giorno». Pazienza se le ossa ogni tanto fanno male: «Che me ne faccio della fisioterapia? Ormai sono ossa vecchie – scherza – finché il Signore mi darà la forza vado avanti così». Elvira Usai, sindaca del paese, non è mancata alla festa di Giovanna e di tutti i centenari che abitano a pochi passi l’uno dall’altro (compresa la 99enne Graziella Cadeddu nata il 7 luglio del 1925): «Signora Giovanna ha sperimentato il bar, la pizzeria e nei ricordi del paese tutti la vedono ancora con il suo fazzoletto sardo in testa che consegnava i biglietti d'ingresso alla discoteca – racconta la sindaca – credo che il segreto di questi nostri anziani centenari e ultracentenari stia dentro la semplicità delle loro vite, nell’amore delle famiglie, nei rapporti di buon vicinato: nessuno si sente mai solo, respirano l’amore delle persone ogni giorno».

Le storie

Come Giovanna, in via Vittorio Emanuele ha passato la sua vita Giovanni Figus, classe 1924, ex minatore nato a Tratalias, 100 anni compiuti il 28 dicembre. Lucido e con una memoria di ferro, legge tutti i giorni L’Unione Sarda e ama fare i cruciverba. C’è poi Annetta Pisanu che ha già raggiunto il traguardo delle 102 primavere: primogenita di un ferroviere e una casalinga che hanno avuto altri sei figli, si è sempre occupata della casa mentre il marito ha lavorato come operaio a Sant’Antioco, come minatore a Serbariu e come operaio dell’Enel. Ancora oggi cucina e si occupa della casa.

Ci sono poi tzia Ciccitta Marras, anche lei del 1922, nonnina dal carattere dolce e determinato, come la più longeva del paese e tzia Antioca Serafini, classe 1920, prova vivente dell’aria buona che si respira in zona. Lo può testimoniare anche Rosa Viotti che, forte dei quasi 103 anni, sta trascorrendo la sua vecchiata nella casa dell’anziano di Sant’Antioco. «Sono il miglior biglietto da visita per il nostro paese – conclude Usai – le nostre radici più preziose».

