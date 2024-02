Benvenuti nella strada da 10 all’ora 

Una successione di cartelli: strada dissestata, velocità massima 10 chilometri l’ora, vietato il transito per i veicoli che superano 10 tonnellate. E poi asfalto consumato, nessuna barriera di protezione laterale, auto e moto a velocità folle. A Sanluri si protesta: Bia Sisi, la strada che accorcia la distanza tra Sanluri e Villanovaforru, è pericolosa. Gli abitanti ricordano di averlo segnalato più volte al Comune ma l’assessore all’agricoltura, Paolo Usai, replica: «Formalmente il tragitto non è del Comune».

La vicenda

A 40 anni dalla sua nascita, non si sa a chi appartenga Bia Sisi: al Comune? Alla Provincia in quanto intercomunale? Ai proprietari dei terreni che attraversa? Certo è che dal 2018, col recupero della chiesa campestre di Sant’Antiogu Becciu, il tragitto è sempre più trafficato: dai pellegrini del santuario, dagli amanti delle passeggiate all’aria aperta, da ciclisti.

Le buche aumentano e l’unico rimedio messo in campo finora è la segnaletica: limiti, divieti, pericoli. Angelo Bandinu, promotore della rinascita della chiesetta del 1600, ricordando «una petizione popolare inascoltata con 350 firme per la sicurezza», ricostruisce la storia del percorso turistico: «A volerlo fu il compianto sindaco di Villanovaforru, Giovanni Pusceddu, per facilitare agli ospiti del castello di Sanluri la visita a Sa Corona Arrubia e al museo Genna Maria. L’appoggio arrivò dal Consorzio strade vicinali. Oggi il traffico continua a crescere ma la strada non è a misura di turisti».

No ai mezzi pesanti

Un residente, Mosè Curreli, commenta: «Ben venga il limite di velocità, doveroso in un percorso ad ostacoli, visto che parliamo di una strada di penetrazione agraria. L’assurdo è il cartello che limita la percorrenza a veicoli di non più di 10 tonnellate: su quella strada passano mezzi pesanti, come i mietitrebbia. E se nelle case della zona fosse necessario trasportare materiali pesanti? Se ci fosse un’emergenza?»

Sicurezza

L’ex sindaco, Antonello Mancosu, ricorda: «Per realizzare la strada fu interessata la Provincia. Perchè non coinvolgerla in un progetto di sistemazione? Non si possono chiudere gli occhi sull’assenza di barriere protettive contro le scarpate laterali».

Pericoli affrontati in Consiglio comunale, con un’interrogazione dell’ex consigliere di minoranza, Luigi Pilloni: «È stato un invito formale ad adottare misure tese alla sistemazione».

Caccia al proprietario

«In attesa di avere atti certi sulla proprietà – spiega l’assessore Usai – stiamo intervenendo per mettere in guarda i fruitori dei pericoli cui vanno incontro. I costi per sistemarla ammontano a oltre un milione di euro. L’impegno immediato è capire chi sono i proprietari. I progetti sul da farsi verranno dopo».

