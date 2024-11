«Benvenuti nella mia casa stregata» 

Cosa c’è di più spaventoso della visita nella casa di una strega nella sera di Halloween? A Sanluri, alla vigilia di Ognissanti, grandi e piccini si sono lasciati coinvolgere in un percorso di scheletri, vampiri, pipistrelli, fantasmi e ragnatele. Soddisfatta, la padrona di casa, Sandra Usai, che è risucita a coinvolgere il vicinato in questa impresa speciale: «Lavoro, ricerca di materiali, sacrifici e spese, tutto dimenticato, il sorriso dei bambini, in particolare di quelli speciali, è stata la ricompensa più grande, non ha prezzo».

La magia

Fino a tarda sera, giovedì, via Mazzini è stata affollata da mamme, papà con i loro bambini. «Una gradita sorpresa – confessa Usai – mai avrei pensato di vedere così tanti bimbi e ragazzi. Avrei voluto abbracciarli uno ad uno. Niente paura, solo tanta allegria in mezzo a vampiri, scheletri e fantasmi». Il momento più entusiasmante è arrivato al momento della classica domanda “Dolcetto scherzetto?”. «Ho preparato delle bustine con caramelle e cioccolati. per i piccoli è stata una vera esplosione di gioia appena l’hanno ricevuta. L’unica nota dolente è arrivata sul tardi, quando i dolcetti erano ormai finiti. Eppure ne ho distribuito oltre duecento sacchetti. Tante presenze, una cosa mai vista nonostante siano mancate le scuole per via dello sciopero degli insegnanti».

Il dono

Contenti i genitori: «Queste sono iniziative importanti per i ragazzi di oggi, un pomeriggio lontano dalle immagini di guerra e di violenza che, loro malgrado, sono costretti a subire tutti i giorni. Se non ci fosse stata, l’alternativa sarebbe stata la strada, bussando di porta in porta, a volte fra indifferenza e rimproveri», raccontano in tanti. Sono arrivati da altri paesi per visitare la casa stregata di via Mazzini, dove tutto era gratis. «L’ho fatto per offrire uno spazio sicuro, grazie alla collaborazione delle vicine, Valentina Sergi e Angela Lampis. Qualcuno voleva lasciare un’offerta, ritenendo ingiusto che pagassi di tasca ma ho rifiutato. L’ho fatto per i bambini. L’idea è maturata da volontaria con i ragazzi speciali dell’Olimpia Onlus di Cagliari. I bimbi felici strappano il cuore. Danno senza nulla chiedere in cambio».

Strada in festa

Smontata la casa stregata, Usai pensa alla prossima edizione: «La prima volta è stata quattro anni fa, dopo il Covid pensavo fosse doveroso fare qualcosa per i bambini. All’inizio era un allestimento piccolo e povero che col tempo si è arricchito. Il sogno è che il Comune conceda la chiusura della strada per addobbarla tutta, giusto il tempo della festa, per muoversi e ballare liberamente, in sicurezza».

