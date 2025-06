Benvenuti nella città dei Sanna 

Sui cognomi Filippo Martinez più di trent’anni fa aveva scritto “per doveroso omaggio ai nostri cognomi” una canzone che Benito Urgu lanciò nella libera radio oristanese Rto: “Surnames”. Un rhythm & blues a rima obbligata: «Putzu, Ambu, Crobu, Zou, Setzu, Statzu, Soru, Seu. Marrocu, Urgu, Crobu cun Sau». Filippo e Benito dimenticarono Sanna che con Piras e Serra completano, nell’ordine, il podio dei cognomi oristanesi.

In testa

Si dica subito che se tutti i Sanna di Oristano dovessero stringere un patto di solidarietà non ce ne sarebbe per nessuno. Giusto per rendere l’idea formerebbero 62 squadre di calcio e senza ricorrere a sante alleanze con calibrati accoppiamenti porterebbe in Consiglio comunale 5 o 6 rappresentanti di pura razza “sanniana”. Magari sarà un caso, fatto sta che da tre anni il primo cittadino Massimiliano è sindaco del capoluogo a gloria e vanto di quanti come lui fanno Sanna, titolari del cognome più diffuso in città: 686 riportano le carte dell’ufficio anagrafe del palazzo degli Scolopi. Rispetto a dieci anni fa sono 26 in meno ma continuano a tenere a debita distanza tutti gli altri cognomi.

Da soli fanno più del 2 per cento della popolazione, se dovessero unirsi i Piras, i Serra e i Pinna raggiungerebbero l’8 per cento: 2.217 in totale, per la precisione.

«Oristanesi doc»

«Pensavo che Sanna fosse un cognome abbastanza diffuso in città ma non in misura così larga e questo ovviamente non può che farmi piacere. La mia famiglia, ma anche tante oltre che conosco con lo stesso cognome, è oristanese oristanese. Forse una bisnonna poteva essere di un paese vicino ma io e tutta la famiglia siano oristanesi doc e ci tengono a sottolinearlo», precisa con una punta di oristaneseria Massimiliano Sanna. Chi studia queste cose dice che il cognome è tipico del Cagliaritano e del Sassarese, che deriverebbe da “Zanna”, dente grosso e bello in vista.

Medaglia d’argento

In seconda posizione i Piras con 532 residenti. Il cognome deriverebbe da “pira”, pera: troppo semplice. «Non mi sono posto quel problema, il nostro è un cognome sardo che più sardo non potrebbe. I Piras li trovi in ogni angolo dell’Isola, la mia famiglia è oristanese da almeno tre generazioni», racconta Fausto Piras, vecchia gloria della grande Tharros che fu.

Sul podio

Medaglia di bronzo ai Serra “roccia, fiancata, scoglio”: 510 residenti. Marcello Serra, ex consigliere comunale e provinciale: «Io orgogliosamente oristanese, figlio di genitori oristanesi. Felice di esserlo? Certamente, di più se Oristano recuperasse la sua storia e le sue opportunità».

Gli altri

La classifica dei primi dieci si completa nell’ordine con Pinna (489), Carta (406), Manca e Mura ex equo (306), Orrù (255), Meloni (248), Dessì (229) e Casu (217). I cognomi sono finestre sulla città per indicare le tracce di un passato che continua a raccontare chi siamo.

