Benvenuti nella casa di Mirella Mibelli 

La prima meraviglia che si prova varcando la soglia del portone di via Fornovo è per un giardino segreto, come quelli di tutte le lolle campidanesi, una specie di orangerie che avvolge col profumo delle zagare dei suoi alberi di agrumi. Sono gli stessi alberi che l’artista non ha mai smesso di ammirare, anche quando la malattia l’ha costretta all’immobilità: ma osservare il suo giardino era un esercizio di immaginazione metafisica, che dal giallo dei limoni la portava al turchese di un mare che più e più volte ha ritratto senza dire troppo esplicitamente che quello fosse mare; e che quelli fossero limoni, fiori, scogli, sabbie della sua amata terra. Quindi il giardino come limen fra vita vissuta nella consapevolezza di un’inesorabile, beffarda sorte, e una possibilità dell’immaginazione che mai ha smesso, quella sì, di planare, giocando con l’aria e la luminosità di cieli che l’artista riconosceva come unici (soprattutto lei amava quelli settembrini).

Non vi è dubbio alcuno che Mirella Mibelli avrebbe voluto che la sua casa studio venisse, un giorno, aperta assieme ai tanti siti che costellano le edizioni della manifestazione più orgogliosa e identitaria di Cagliari (dopo Sant’Efisio), ovvero Monumenti aperti, giunta alla ventisettesima edizione e quest’anno con un’aura aumentata, essendo dedicata a Gianni Filippini, storico direttore del nostro giornale, già assessore alla Cultura di Cagliari e presidente emerito della manifestazione. Due giornate (oggi e domani dalle 16 alle 20) per otto itinerari attraverso la città, la sua storia, i suoi panorami, suddivisi in cinque sezioni tematiche per 53 luoghi. In più, 28 concerti che si terranno in palazzi istituzionali, chiese, musei, parchi naturali e case private e altre 13 iniziative varie, con un movimento di volontari (studenti, insegnanti, associazioni) senza i quali tutta questa messa in scena non sarebbe possibile. Ma ecco una nuova entrata: la casa-studio dell’artista Mirella Mibelli, in via Fornovo 4, nel cuore storico di Pirri.

Gli omaggi

A quasi otto anni dalla scomparsa dell’artista, i figli, Paolo e Alberto, hanno aderito all’idea di aprire il portone della casa campidanese, divenuta sede dell’Archivio Mibelli, presieduto da Mario Palomba, appassionato estimatore dell’opera lieve e solare dell’artista nata a Olbia nel 1937. A quasi otto anni dalla morte, la mostra che si è appena inaugurata alla Galleria comunale d’Arte di Cagliari, “Segno, colore, superficie”, a cura di Gianni Murtas, una sezione di grafica allestita nella libreria dell’aeroporto di Elmas e l’apertura per Monumenti Aperti della casa-studio, costituiscono una “pratica di meraviglia”, per citare il bel titolo dell’edizione 2023 che campeggia nei manifesti della città.

Un giardino segreto

Opere

Di tutto questo danno conto le opere che si possono osservare dentro alla casa, oltre che quelle selezionate per le mostre in corso. Opere, prevalentemente acquerelli e olii (ma anche la produzione grafica di Mibelli, dalle prime esperienze con Intergrafica di Rosanna D’Alessandro, sono un portato fondamentale all’interno della sua ricerca) che raccontano il senso di Mirella per il colore e il segno, per l’acquerello come medium d’elezione, dopo che era stata allieva, nel ’58, alla “scuola del vedere” diretta da Oskar Kokoschka, a Salisburgo. Accompagnati dagli studenti del Liceo artistico Foiso Fois di Cagliari (nel quale Mibelli ha insegnato per quasi trent’anni), preparati dalla docente Concettina Ghisu (che collabora con l’Archivio), i visitatori della casa potranno salire al secondo piano, dove ancora intatto si trova lo studio, affacciato sul vecchio cortile dei frati (la casa è stata ricavata nell’antico chiostro della chiesa di Santa Rosalia, del 1756). Lo studio di un artista, se lasciato intatto, con i suoi attrezzi, cavalletti, colori rappresi e tubetti ancora freschi, ne perpetua la presenza. È probabile che, come in una “casa degli spiriti”, qui si avverta il tocco leggero di una pittrice di classe, che consegna alla storia dell’arte del 900 sardo la misura del segno e della luce.

