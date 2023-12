«Benvenuti nella casa dei centenari» 

Una casa ricca di vita, di tradizioni campidanesi, d’amore per la famiglia. Giulio Nioi e Annetta Scalas ci hanno vissuto un’intera esistenza: quando lei la lasciato questa terra aveva 101 anni, il marito cento. La casa dei centenari, appunto, che Carmelo, il figlio minore della coppia, ha deciso di aprire agli asseminesi. Mille visitatori nel periodo di Natale, ingresso gratuito per ammirare una antica casa campidanese. In mostra oggetti, arredi e corredi, vecchie fotografie, l’abito da sposa della madre, libri di preghiere ingialliti dal tempo. E attraverso la storia della famiglia si racconta un’epoca della comunità.

L’eredità

«Dopo la morte dei miei genitori», dice Carmelo Nioi, «la casa, andata in eredità a me e ai miei due fratelli Mario e Giorgio, è rimasta silenziosa. Il tempo e la vita lì dentro si erano fermati, fuori invece il giardino cresceva selvaggio e inospitale come nella fiaba di Rosaspina. Ho iniziato ad aver paura di dimenticare quello che avevo vissuto, gli insegnamenti dei miei, di scordare la tenerezza dell’amore di mio padre. Il pensiero del tempo che inesorabilmente cancella i ricordi mi teneva sveglio la notte».

La decisione

Come si salva dall’oblio una storia? Raccontandola. Per questo Carmelo accoglie i visitatori e, accanto al focolare acceso nella cucina dei nonni, racconta la storia della sua famiglia e come sia riuscito a realizzare questo progetto. «Assieme a mia moglie Rosalba abbiamo disboscato il giardino, nella casa abbiamo lasciato tutto come lo abbiamo trovato e come era stato lasciato. Abbiamo esposto abiti, rifatto i letti, lucidato pavimenti e tegami, sistemato le travi di ginepro. E alla fine ho apparecchiato la tavola con il servizio utilizzato nelle occasioni speciali e il 7 maggio 2023, nella ricorrenza del compleanno di papà, ho spalancato il grande portale e la gente è arrivata perché tutti abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per ascoltarci. Le persone arrivano e ci raccontano la loro storia, ci regalano persino oggetti che hanno per loro un valore affettivo: ad esempio Pina Rita Macis ha donato il grande telaio antico appartenuto alla madre, Anna Maria Mereu, lo ha portato da Samugheo e mi ha detto che è felice che stia qui. D’altronde questa è una casa che ha sempre accolto», spiega Carmelo indicando tulipani rossi e farfalle gialle che abbelliscono l’intonaco della sala da pranzo: «Sono disegni originali fatti nel 1946 da un bersagliere bolognese in cambio dell’ospitalità».

La condivisione

Non è un museo “La casa dei centenari”, né Carmelo Nioi desidera che lo diventi, desidera che sia un luogo di condivisione e nuovamente abitato, dove le persone ritrovano il piacere di stare assieme. Per questo l’altra sera c’è chi ha letto poesie, chi ha suonato la chitarra e chi ha danzato sotto il portico e sotto la luna piena, o chi si è semplicemente scaldato e silenzioso ha osservato le fiamme del focolare acceso nella cucina dei nonni Efisio e Francesca che qui hanno vissuto.

Nioi non se lo chiede più, nel cuore della notte, se sia stata una pazzia trasformare la casa dei genitori in un luogo per raccontare e accogliere storie, perché adesso lo sa che riscattare le cose del passato e ricordare quello che si è già vissuto arricchisce di significato i giorni, preserva la memoria e dà la forza per continuare a vivere. «È il segreto dell’eternità».

Attraverso i ritratti color seppia Giulio e Annetta sorridono, loro lo sanno che la bellezza non muore e continua ad abitare i luoghi. Chi desidera visitare La casa dei centenari può contattare Carmelo Nioi attraverso Facebook.

