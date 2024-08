Benvenuti nel paradiso delle api 

Il paradiso delle api si trova in una vecchia cava dismessa nella borgata di Guardia Grande, a nord di Alghero. Cinque ettari di piante a disposizione degli insetti impollinatori. Lunghi filari di essenze profumate tipiche dell'Isola in un podere dove sono al bando prodotti chimici e plastiche. Un’oasi creata da Davide Maffei, 48 anni, ex atleta di origini lombarde, innamorato della campagna sarda, che ha voluto così contribuire al mantenimento della biodiversità in un’area a forte vocazione agricola.

Il polmone apistico

Girasoli non ibridi, lavanda, corbezzolo, mirto, rosmarino e alberi da frutta. Persino un “orto zero” dove nulla viene utilizzato per trattare gli ortaggi. Poi le bellissime sculture in legno disseminate lungo il terreno, le casette per gli uccelli e le arnie antiche provenienti da tutto il mondo. Perché Bee Garden, questo il nome del primo polmone apistico strutturato nell’Isola, è anche un laboratorio didattico aperto alle visite di residenti, turisti e scolaresche. «Quest’area di Porto Conte che per l’uomo appare meravigliosa, con i suoi uliveti e vigneti che guardano il mare, purtroppo non lo è per gli insetti impollinatori, perché non c’è più quella vegetazione spontanea che c’era una volta», spiega Davide Maffei. «L’obiettivo quindi è quello di ricreare un luogo dove la natura spontanea e utile alle api possa tornare a crescere rigogliosa. Sensibilizziamo anche le vicine aziende agricole, perché riservino una piccola percentuale del loro podere alle piante pollinifere e nettarifere. La presenza di un piccolo boschetto composto da queste piante in ogni azienda agricola – prosegue Maffei – potrebbe essere una minima compensazione per il terreno sottratto agli insetti dalle colture intensive».

Il messaggio ai giovani

L’obiettivo del Bee Garden di Guardia Grande è dunque quello di ripopolare il territorio di piante utili alle api, ormai rare a causa dell'antropizzazione. Poi diventare la “banca del seme utile”, punto di approvvigionamento per enti pubblici e privati cittadini di talee e semi di piante amiche delle api e, ancora, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi insetti. «A tal proposito abbiamo attivato dei percorsi per bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria in modo tale che divengano essi stessi custodi e ambasciatori di un messaggio che non si può più sottovalutare: il rispetto verso le altre forme di vita sulla terra, a partire dagli insetti impollinatori», aggiunge il guardiano delle api che, quotidianamente accoglie anche tanti turisti. «L’esperienza immersiva nel mondo delle api e della biodiversità – conferma – rappresenta un valore aggiunto per il turista che ama la natura». Bee Garden è nato a fronte di grandi sacrifici ma ha necessità di crescere. «Ci mancano 50mila piante per terminare il nostro progetto, ma siamo fiduciosi», conclude Davide Maffei, spiegando che chiunque può contribuire a incrementare l’oasi con la piantumazione: aziende private, scuole, istituzioni.

Un invito a ripristinare un ecosistema favorevole per questi meravigliosi insetti.

