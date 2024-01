Benvenuti nel paradiso del surf 

Da anni è diventata una sorta di West Coast in versione sarda. Ormai Buggerru è una capitale italiana del surf. Centinaia di atleti si danno appuntamento nelle acque di questo piccolo paese della costa sud occidentale dell’Isola per sfidare la forza delle onde di un mare che sa regalare grandi emozioni. Ogni anno si disputano gare di tutte le categoria, sfide a livello regionale e internazionale. Trent’anni fa da queste parte venne disputato anche il campionato europeo.

Il museo del surf

Il surf ormai fa parte della quotidianità, tanto che a questo sport è stato dedicato un museo. L’inaugurazione risale a qualche settimana nei locali dell’Ex Ba, un vecchio immobile minerario ristrutturato dalla cooperativa Buggerru Green Tourism. «Gestiamo anche un albergo e l’ufficio turistico – spiega Claudia Rombi, responsabile della coop – abbiamo iniziato tra mille difficoltà, ma siamo riusciti ad avviare una serie di attività legate al mercato delle vacanze. Il nostro progetto è ambizioso. Ci sono ancora tante cose da fare, ma siamo molto determinati e per il momento anche soddisfatti per la risposta che stiamo avendo. L’idea del museo del surf è stata di Simona Billai e Chiara Murenu. Ci hanno proposto il loro progetto e sin dal primo momento abbiamo intuito che poteva avere un grande potenziale. Abbiamo cosi partecipato a un bando e siamo stato premiati. La sala espositiva è ospitata nei locali dell’ex bacino per l’approvvigionamento dell’acqua. Si tratta di uno spazio utilizzato in passato per fare qualche spettacolo. Le condizioni erano pessime, ma pian piano siamo riusciti a sistemare gli spazi e renderli fruibili a visitatori».

L’allestimento

La cooperativa Green Tourism una volta ultimato il progetto ha iniziato a lavorare per l’allestimento del museo grazie al sostegno dell’amministrazione comunale. «Abbiamo ricevuto tantissime donazioni – continua Claudia Rombi – l’elenco delle persone che hanno contribuito è davvero lunghissimo. Li ringrazio tutti. Ora continuiamo a lavorare per far conoscere questa struttura. Ci sono in programma tante altre iniziative. Organizzeremo manifestazioni legate al surf. Ci saranno incontri e proiezioni».

I pionieri

«All’inizio ci prendevano per pazzi. Ma noi volevamo soltanto divertici». Fabio Ravot ha 62 anni ed è uno dei pionieri del surf nella costa sud occidentale della Sardegna. «Ci dicevano di non andare in acqua quando c’era il mare agitato – continua – ma alla fine abbiamo superato tutte le paure e oggi parliamo di questa bellissima realtà». Il museo rende omaggio proprio ai primi surfisti con un pannello apposito. «Con me – aggiunge Ravot – ci sono anche Maurizio Spinas e Graziano Lai».

Il club

Oggi nell'ex centro minerario ci sono diverse società sportive che si occupano di surf. «È una bellissima realtà – dice Simone Esposito, presidente del Buggerru Surf Club – nel giro di trent’anni si è creato un movimento di atleti e appassionati che vengono in paese da marzo a novembre. Si tratta di un settore con grandi prospettive per il futuro. Il surf è diventato ormai sport olimpico. Trent’anni fa abbiamo iniziato quasi per gioco. Ci divertiamo ancora ancora oggi. La passione è sempre fortissima e crediamo che il surf sia molto importante per far crescere i nostro paese».

