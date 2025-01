Benvenuti nel paese dei presepi 

A Vallermosa, grazie allo spirito natalizio dei residenti, ogni strada ha il suo presepe: sono ben 48, distribuiti fra i rioni. I pionieri di questa tradizione sono i componenti della Pro Loco, che decorano piazza Don Aldo Piga: «Siamo stati i primi, quindici anni fa, ad allestire il presepe all’aperto», conferma il presidente, Pietro Atzeni. «L’iniziativa è nata dai venti elementi dell’associazione – precisa – e poi, col tempo, si è estesa agli altri rioni, fino al grande risultato di quest’anno, con un presepe quasi in ogni via del paese».

Sughero e tronchi di pino

Poco più avanti, in piazza Giovanni XXIII, fa bella mostra il grande presepe di “Sa cabina”, rione che si affaccia verso la montagna, dalla quale provengono alcune parti dell’allestimento. «Abbiamo recuperato del sughero e vari tronchi di pino per costruire la capanna», spiega Stefano Musinu, residente, «mentre la decorazione esterna è costituita dai rami di mirto e corbezzolo. Da cinque anni ci adoperiamo per costruire il grosso della struttura ma il tocco finale è opera delle donne, che hanno un senso estetico più sviluppato. Ogni anno ci tassiamo per comprare nuovi elementi, l’oleificio contribuisce regalandoci il nocciolino per realizzare il deserto».

Collette e mano d’opera

Nel centro dell’abitato, Rebecca Pisanu presenta il presepe del “Vicoletto dell’amore”, realizzato per la prima volta quest’anno: «Con un gruppo di dieci persone abbiamo partecipato a questa iniziativa, realizzando a mano tutti gli addobbi», dice. Pochi passi più avanti e si arriva al presepe di piazza Padre Pio: «Nel vicinato partecipiamo tutti alla preparazione, tassandoci per acquistare ogni anno qualcosa di nuovo», dice Maria Paola Contu, che da un decennio contribuisce all’allestimento.

Materiale di riciclo

Dall’altro lato dello stradone che divide il paese si arriva al presepe di piazza Repubblica. «Abbiamo usato tanto materiale di riciclo», spiega Maria Grazia Caria, che da cinque anni partecipa all’iniziativa con una decina di residenti: «La capanna è stata realizzata in pietra grazie al contributo di un muratore, mentre alcune statuine sono state donate da un’ottantenne di Vallermosa che risiede in Piemonte. Lo scopo è di unire le famiglie del quartiere per collaborare a questa bella tradizione».

L’orgoglio del sindaco

I numerosi presepi creano un percorso immerso nella magia del Natale che, all’imbrunire, con l’accensione delle luminarie diventa magico. «Sono orgoglioso – afferma, soddisfatto, il sindaco Francesco Spiga – della straordinaria partecipazione che durante le feste di fine anno rende Vallermosa unica. I nostri presepi non sono solo opere d’arte ma autentiche testimonianze di creatività, tradizione e amore per il territorio».

