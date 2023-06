«Benvenuti nel nostro piccolo mondo antico» 

Nel cuore di Capoterra, in una modesta casetta dal fascino discreto, Patrizio Cogoni, 60 anni, muratore in pensione, coltiva la sua collezione di oggetti della tradizione sarda. Un vero e proprio museo che custodisce oltre duemila pezzi storici, testimoni di un passato affascinante. Cogoni ha dedicato decenni alla ricerca e all'acquisizione di calessi, attrezzi sardi, pentole e carri antichi. Nel “Su furriatroxiu de tziu Aieddu” anche un cavallo e un simpatico asinello.

Un'eredità familiare

«Questa casa nasce nel 1930, dove ha sempre vissuto il mio amato papà - sorride affettuosamente Patrizio Cogoni - colui a cui dedico tutto ciò che ho costruito e mantenuto. Negli anni ho dovuto rivisitare la struttura della casa, ho sempre fatto il muratore e mi sono impegnato affinché tornasse ad avere le sembianze di un'antica casa sarda. In questi mesi ho aperto le porte a Luca Valdes, un giovane regista sardo, si è innamorato degli interni e ha girato qualche scena del suo prossimo film. È qui dentro che ho ricavato il mio museo, pezzi di diverse epoche storiche».

Il museo nascosto

«Con questa passione ci nasci – prosegue Patrizio Cogoni - ancora oggi continuo a comprare e accogliere pezzi storici per ampliare la mia collezione. Ogni nuovo oggetto che aggiungo porta con sé una storia unica e affascinante. È difficile dire a quale pezzo sono più affezionato. Ognuno di loro ha una storia ampia, un legame con il passato che mi affascina. Sono tutti preziosi per me e rappresentano una parte fondamentale della nostra cultura e tradizione. Uno degli oggetti più antichi risale agli anni '40. Ciò che mi dispiace è che tutto ciò non venga spesso valorizzato. Ci sono anni di sacrifici qui dentro, mi piacerebbe aprire le porte alle visite e che ci fosse un contributo pubblico. Non è facile mantenere tutto questo, e il lavoro dedicato dovrebbe essere sempre riconosciuto».

La magia del Natale

«Da qualche anno sorride Cogoni – ospito in uno dei miei carri storici a cavallo un simpatico Babbo Natale. Insieme, giriamo per le vie del mio paese, regalando momenti di pura magia. Quando i bambini mi vedono arrivare, si avvicinano con gli occhi pieni di meraviglia».

Negli anni, il valore, soprattutto affettivo, della collezione di Patrizio Cogoni è cresciuto: «Non la cederei per nessuna cifra. Questa è una storia quasi centennale, frutto di innumerevoli sacrifici e dedizione. Ogni pezzo racconta una parte della nostra identità e cultura. La collezione rappresenta il mio patrimonio personale e una testimonianza vivente del passato della Sardegna, che desidero preservare per le future generazioni. Ancora oggi, le persone che possiedono qualcosa di antico vengono a regalarmelo e mi rendono felice».

