«Benvenuti nel mio mondo di pietre» 

Sulle pendici di Monte Arcosu esiste un mondo silenzioso, popolato da oltre diecimila pietre che rappresentano figure sacre, umane e animali, e Giovanni Zucca è il suo artefice. Non è uno scultore, non manipola le pietre, lui le scopre solamente, e trova lo spazio migliore per valorizzarle. Da artista, osserva e riesce a trovare una forma in ogni roccia: «Vedo nelle pietre quello che altri non vedono, è un dono che ho avuto fin da bambino», spiega.

In pensione

Giovanni Zucca è nato a Uta 79 anni fa, era andato via dal paese a 21 anni e ha lavorato in tutta l’Italia nella Polizia. Qualche anno prima del congedo, avvenuto nel 1992, ritorna nel suo paese e acquisisce un terreno non lontano dall’oasi del Wwf: sette ettari di pendio situato tra i fiumi Sa Spindula e Monte Mallei. Una parte di montagna selvaggia e incontaminata composta da graniti, lecci, ginepri e macchia mediterranea. Non è certamente la campagna indicata per trascorrere la pensione coltivando l’orto, Giovanni ha altri progetti: «Per me è un luogo sacro, di pace e serenità, un dono del creatore, è tutto ciò che desidero». Qui si ricarica, ma certamente non si riposa. Passeggiando attraverso i sentieri della montagna, osserva le numerose rocce affioranti dal terreno che gli suggeriscono forme e sembianze.

Al lavoro

Inizia così la grandiosa opera di Giovanni, con la sola forza delle sue braccia, che siano piccoli pietre o rocce di duecento quintali, vengono scavate e trasportate anche per centinaia di metri, fino a trovare la giusta luce e posizione che rappresenti al meglio l’immagine raffigurata. Oggi, dopo un trentennio d’incessante lavoro, questa parte di montagna è abitata da un vasto popolo di pietre: «Qui non mi sento mai solo, anzi mi sento ricco».

Tra queste sassi ci sono numerose immagini sacre, tra cui la Madonna, Cristo e vari santi, poi figure umane e famigliari, tra cui il padre, Paolo. Presenti anche personaggi del mondo politico e mondano, e tutti gli animali marini, terrestri e mitologici.

Oggi tanti visitatori si avventurano fin quassù per visitare “Il paradiso delle pietre”, quando arrivano a qualche centinaio di metri dall’ingresso, hanno la sensazione di essere osservati dalle migliaia di “figure” che fanno capolino tra la vegetazione. «Ogni anno ricevo la visita di tante persone, alcune arrivano anche da paesi esotici, come la Cina – racconta Giovanni – A loro mostro la mia opera, una forma d’arte contemporanea nota come Land art, e tutti riescono a sentire l’energia, ma anche la serenità, che questo posto trasmette». Un museo a cielo aperto, dove ogni giorno si aggiunge qualcosa: «C’è tanto da fare, oltre a sistemare le pietre occorre mantenere puliti i sentieri e tagliare l’erba, un lavoro faticoso e dispendioso, svolto solo grazie ai miei risparmi, ma qui sono felice, non potrei volere altro».

