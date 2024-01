Benvenuti Gemma ed Edoardo, i primi nati della provincia 

È venuta alla luce nella clinica ostetrica dell’Aou di Sassari alla 1,06 Gemma la prima bambina del 2024 della provincia. La mamma, Sara Scarpa, ha 21 anni ed è di Porto Torres, mentre il padre ha 24 anni e si chiama Josuè Cabrera. «È il nostro primo figlio e stiamo vivendo un momento molto emozionante. È un'esperienza ancora più bella del previsto», ha dichiarato Cabrera. La bambina è nata con parto spontaneo, la piccola e la madre sono in ottime condizioni di salute. La signora Scarpa è stata assistita dall'ostetrica Valeria Poddighe, dalla ginecologa Alessandra Gulotta, da Stefano Mazzari e Martina Bonfili medici specializzandi e da Moira Fini operatrice sociosanitaria. È una bambina anche l'ultima nata nel 2023 e si chiama Virginia. La piccola è nata alle 9.18 del 31 dicembre. La mamma, Monica Serra, ha 33 anni ed è di Ploaghe.

Il primo gallurese, venuto alla luce nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è Edoardo, nato alle 3.17 con parto naturale. La mamma Gaia Pirisinu di 31 anni casalinga e il padre Giovanni Depperu 33enne imprenditore agricolo, di Luras, hanno accolto l'arrivo del piccolo con grande gioia. Ad attendere Edoardo a casa ci sarà anche il fratello Antonio, un anno e due mesi. Fiocco azzurro anche per l’ultimo nato del 2023: Andrea è venuto alla luce alle 21.55 del 31 dicembre. È il primo figlio di una coppia di Palau, Ylenia Inzaina di 32 anni commessa, e Pietro Serra di 41 anni muratore. I nati nel 2023 in Gallura sono stati in tutto 779, un numero esattamente identico a quello dello scorso anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA