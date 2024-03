Benvenuti al debate, gli studenti si sfidano con la forza delle idee   

Liceo Siotto. Ore 17. In aula magna scatta il debate: “L’educazione sentimentale, giusto farla a scuola?” è il tema (di prova) scelto dalle docenti per il consueto laboratorio del martedì. Le studentesse Martina Anolfo e Caterina Comunale sostengono il sì. I compagni Piero Luigi Mura e Irene Cambarau sono contro. Così ha stabilito il sorteggio. Si parla a turno. Due minuti a testa. C'è il cronometro.

Le argomentazioni

Introduce Martina, prima speaker della “squadra pro”. La 18enne si alza in piedi, sistema il microfono e parte subito all’attacco. «Noi siamo favorevoli. Non è vero, come spesso si dice, che mancano i fondi. Grazie al Pnrr le risorse ci sono. Possono e devono essere utilizzate. Servono figure esperte: psicologi, psichiatri, educatori. Da assumere appositamente». Piero, primo speaker della squadra contro non è affatto d’accordo. «Il sistema scolastico è impreparato. I nostri professori non possono occuparsene. Vero è che servono figure dall’esterno, ma al Siotto, con centinaia di studenti, non basterebbe un solo psicologo. Ce ne vorrebbero tanti. I costi sarebbero altissimi. Sorgerebbero inoltre contrasti tra scuola e famiglia perché ai ragazzi verrebbero proposti due modelli diversi».

La contro replica

Immediata la contro-replica. «Certo che servono più psicologi», sostiene Caterina, «e per tanti di loro sarebbe un’opportunità di lavoro, si stima infatti che a cinque anni dal titolo solo una percentuale bassa riesca ad aprire un proprio studio. Chi ci assicura, poi, che il modello familiare sia giusto? Se un genitore fosse violento? Il modello scolastico deve porsi come valida alternativa. La scuola dev’essere il luogo dove imparare a gestire i sentimenti per un rapporto genuino con sè stessi e gli altri. Ogni giorno assistiamo a episodi di violenza, come possiamo cambiare la società se non facciamo niente?».

Chiude Irene.«La scuola non può certo trasformarsi in centro di reclutamento per psicologi. E chi ci dice che l’educazione sentimentale porti effettivamente benefici. In Svezia è realtà da anni. Eppure la violenza di genere non è mai cessata. Lo conferma anche Amnesty. Il modello svedese, insomma, ha fallito».

La gara vera

Bel dibattito. Applausi. Prova superata. Ma l’attesa è tutta per il 22 marzo, quando il liceo classico Siotto ospiterà la selezione regionale della squadra che rappresenterà l’Isola alle finali nazionali di debate (dal 6 al 10 maggio a Marina di Massa). È allora che si farà sul serio. La posta in palio è alta. «I partecipanti alle finali», spiega la docente di filosofia Antonella Casula, referente regionale per il debate, «saranno inseriti nell’albo d’oro delle eccellenze del Ministero». In passato si sono distinti Pacinotti e Dettori. Ma anche il Siotto ha vissuto momenti di gloria. «Una nostra ex studentessa», ricorda il preside Aldo Pillittu, «arrivò a dibattere a Bruxelles». Alla selezione regionale parteciperanno 16 scuole da tutta l’Isola. Si dibatterà sull'eutanasia. Un secondo tema (topic) sarà svelato all’ultimo momento.

Rispetto delle parti

Prima si ascolta. Rispettando il punto di vista altrui. Poi si replica. Argomentando e motivando. Vietato alzare la voce, sovrapporsi, essere aggressivi, prevaricare. «Si sorteggia anche per stabilire quale squadra è pro e quale contro», ricorda Susanna Lao, insegnante d’inglese, «per cui gli studenti possono ritrovarsi a dover sostenere tesi che non condividono». Fino alle arringhe finali. «Si impara così a parlare in pubblico, a superare la timidezza», sottolinea la docente di filosofia Lorena Marceddu.

Entusiasti gli studenti. «Un’esperienza che ci coinvolge», commenta Caterina Comunale. D’accordo Gian Marco Schmidt. «Un’attività che ci porta a riflettere senza giudicare in modo affrettato». «Le nostre armi», conclude Martina Anolfo, «sono la conoscenza e l’abilità nell’argomentare. Un’esperienza che mi ha insegnato a non dare mai nulla per scontato».

