Benvenuti a Villanova, un paese nella città pieno di verde e colori 

“Smile, you’re in Villanova”. Sorridi, sei a Villanova, è la scritta che si legge in un cartello di via San Domenico, nel cuore di uno dei quartieri più suggestivi del capoluogo. È difficile non sorridere davanti ai colori di un rione vestito a festa, pronto per il concorso “Balconi fioriti”. Domenica, in piazza san Domenico, saranno premiati gli allestimenti più belli e originali tra gli 84 partecipanti in gara. Le terrazze concorrenti si riconoscono facilmente: a ognuna è stato assegnato un numeretto, esposto tra le piante.

«Ma il nostro quartiere è così curato tutto l’anno», assicurano i residenti orgogliosi. Così, camminare per le vie della zona diventa un itinerario in cui riscoprire il piacere di muoversi lentamente e osservare con cura, a destra e a sinistra, per non perdersi neppure uno scorcio degli edifici arricchiti dal verde delle piante e dai mille colori delle rose, gerani, ibiscus, azalee, begonie, che in alcune abitazioni ricoprono intere pareti. In aggiunta, ci sono le decorazioni che ogni abitante ha aggiunto per contribuire ancor più ad adornare la propria casa.

Meta turistica

E le strade diventano mete turistiche gettonatissime. Non è raro vedere gruppi di visitatori fermarsi continuamente per scattare fotografie e immortalare ogni angolo, sia delle vie principali che dei vicoli, anch’essi coloratissimi, che le collegano. “Very nice” è il commento che si sente più spesso affiancandosi agli stranieri. Ma i primi a essere fieri del proprio rione sono gli stessi residenti. In una casa di via Piccioni, all’angolo con il vico IV San Giovanni, sopra i vasi di fiori e le piante verdissime spicca un cartello con questa scritta: “Dio creò il mondo, ma non ancora soddisfatto della sua opera, aggiunse il pezzo mancante, il Quartiere Villanova, il nostro centro storico felice!”.

La casa è quella di Assunta Pisu, una degli abitanti "storici” della zona. «È una frase molto sentita, ci impegniamo molto per abbellire e tenere pulito il quartiere. Per chi vive qui da tanto è una tradizione, ed è importante che la conoscano anche i nuovi arrivati», spiega la figlia.

«Un paese nella città»

Perché Villanova, come i cittadini stessi tengono a specificare, è un paese nella città. Un senso di comunità che pervade anche chi nel quartiere non ci vive, ma ci lavora soltanto. Come Donatella Pardu, titolare di un salone da parrucchiera in via San Giovanni, addobbato all’esterno da piante, fiori e ogni tipo di decorazione. «È un orgoglio per tutta Villanova vedere le case così abbellite, e si potrebbe fare ancora di più». Qualche metro oltre il salone si trova uno dei balconi più particolari in gara. Un vaso di fiori, qualche pianta, un altarino con uno striscione rossoblù del Cagliari e la foto della storica rovesciata di Riva nella partita con il Vicenza. Curiosità: il numero assegnato per il concorso è proprio l’11.

Cartoline originali

Altre cartoline singolari si possono ammirare a poca distanza. Continuando a percorrere via San Giovanni fino al numero 89 l’allestimento comprende, oltre ai fiori veri, quadri che li ritraggono. Scendendo in via Piccioni, al civico 24 i vasetti di fiori sono disposti in verticale, uno sopra l’altro, formando una sorta di scaletta colorata. Al 33, invece, il terrazzino ha anche un nome: “Alice nel paese di Villanova”, con le decorazioni a tema del romanzo di Lewis Carroll. All’interno della comunità, c’è anche chi chiede un aiuto all’amministrazione per mantenere così belli questi scorci. «Perché da un quartiere ordinato passa anche un quartiere più sicuro».

