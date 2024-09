Benvenuti a Santa Teresa, dove l’abbandono ormai non fa più rumore 

A Santa Teresa, Pirri, l’abbandono non fa rumore. Non urla, ma si nasconde dietro i divani abbandonati sui marciapiedi, tra i rami degli eucalipti che invadono le finestre, nelle strade dove si cammina schivando rifiuti ed escrementi. Quello che doveva essere un polmone verde si è trasformato in una terra di nessuno: pini, alloro, rosmarino e ulivi cercano di crescere tra l’erba alta e i vetri rotti, mentre i topi e le blatte scorrazzano indisturbati.

Decoro e abbandono

Giuseppina, sorride gentile, mentre insieme al suo vicino Giorgio Manca, un pescatore di vecchia data, cura il giardino davanti alla loro palazzina. Palme e altre piante crescono rigogliose, ma basta guardare oltre la rete per vedere un divano abbandonato tra gli escrementi dei cani. «Noi facciamo quello che possiamo per tenere in ordine questo spazio, ma basta fare due passi fuori da qui ed è un disastro», spiega la donna.

Il paradosso è evidente: mentre alcuni residenti si danno da fare per mantenere un po’ di decoro davanti ai loro palazzi, attorno si accumulano rifiuti che riappaiono come per magia ogni volta che gli operatori del comune finiscono di pulire. «Passano a raccogliere, sì, ma il giorno dopo è tutto come prima», aggiunge Giorgio.Le facciate degli edifici raccontano anch’esse storie di trascuratezza. I murales che le colorano sono la prova di resistenza che cerca di emergere dalle mura scrostate e segnate dal tempo. «Ho fatto domanda per la ristrutturazione del mio appartamento», racconta Giuseppina, «ma chissà quando arriverà il mio turno. Potrebbero passare anni, in tanti stanno ancora aspettando».

Il retro

Basta spostarsi sul retro delle case per scoprire un altro volto di questo quartiere. Auto e scooter smontati giacciono accanto a sacchi neri di immondizia, gettati di nascosto nella notte. Un giovane, affacciato alla finestra con una sigaretta accesa, scuote la testa: «Li buttano quando nessuno vede».

Annalisa Floris, una residente al piano terra, mostra con preoccupazione l’eucalipto che domina nello spazio comune dietro la sua casa: «È pericolante, ho paura che prima o poi crolli sulle auto. I rami sono così lunghi che entrano negli appartamenti all’ultimo piano». Racconta di aver più volte chiamato i vigili urbani, ma che la risposta è sempre la stessa: «Non è competenza nostra». E così, la paura rimane. «Per pulire l'area pago un ragazzo, perché qui gli operai del comune non passano», aggiunge rassegnata.

Ognuno cerca di fare la propria parte, ma non basta. Dall’altra parte della strada il campetto rionale giace in rovina. Le porte da calcio sono ormai arrugginite, le reti scomparse. I blocchetti di cemento e le bottiglie fanno da cornice a quello spazio dove una volta c’erano bambini che correvano dietro un pallone e dove ora i residenti portano a passeggio i cani, lasciando che lo spazio si trasformi in un’area di sgambamento improvvisata. Non molto lontano, si erge una montagnetta di calcinacci e scarti edili.

Per camminare in via Antonio Sanna bisogna schivare escrementi di cane, materassi abbandonati, vecchi elettrodomestici e resti di arredamenti. Le auto bruciate e abbandonate sembrano quasi parte del paesaggio, così come le transenne della protezione civile che delimitano gli ingressi pericolanti di alcune case. «Sono qui da anni», racconta un’anziana signora dal balcone del civico 16, «da quando sono caduti i calcinacci nessuno è venuto a fare lavori». All’ingresso del civico 10, invece, una statua di Gesù sorvegliata da una corona di rosari sembra osservare tutto, testimone silenziosa di una vita che va avanti tra abbandono e speranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA