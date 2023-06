Benvenuti a “monumenti sbarrati” 

“Centro comunale d’arte e cultura villa Muscas”: il cartello mezzo sbiadito ben s’intona con lo stato di abbandono dell’edificio di via Sant’Alenixedda. Un tempo sede della scuola Agraria, poi trasformato in Centro della cultura contadina, e dal 2019 inaccessibile. Lucchetto e catena al cancello, una pila di sedie di plastica buttate in un angolo, vecchi arnesi del mestiere e un telone alla ringhiera che non riesce a nascondere la vergogna. In realtà era stata siglata la convenzione per un finanziamento regionale di 2 milioni di euro: sarebbe servito per la realizzazione del Campus musica e suono per il cinema e l’audiovisivo. Ma da anni ci sono solo note stonate.

Archiviato con successo il weekend di Monumenti Aperti, parte la rassegna - non programmata - dei siti culturali chiusi. «Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori», si legge sulle vetrate impolverate del teatro civico di Castello: prima tappa di una mattina trascorsa in giro per la città. Un tour della vergogna tra passati gloriosi e un presente fatto di porte sbarrate. Il tutto accompagnato da un corredo di annunci di imminenti aperture puntualmente slittate di anno in anno.

Archiviato con successo il weekend di Monumenti Aperti, parte la rassegna - non programmata - dei siti culturali chiusi. «Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori», si legge sulle vetrate impolverate del teatro civico di Castello: prima tappa di una mattina trascorsa in giro per la città. Un tour della vergogna tra passati gloriosi e un presente fatto di porte sbarrate. Il tutto accompagnato da un corredo di annunci di imminenti aperture puntualmente slittate di anno in anno.

Benvenuti a Cagliari, capitale della cultura nel 2015 e finalista nel 2019 (poi battuta da Matera). Con il più importante degli edifici pubblici della Sardegna romana - l’Anfiteatro - che avrebbe dovuto ospitare i primi eventi nell’estate del 2019, invece concede ai visitatori solo qualche passo lungo la passerella.

Villa Muscas

“Centro comunale d’arte e cultura villa Muscas”: il cartello mezzo sbiadito ben s’intona con lo stato di abbandono dell’edificio di via Sant’Alenixedda. Un tempo sede della scuola Agraria, poi trasformato in Centro della cultura contadina, e dal 2019 inaccessibile. Lucchetto e catena al cancello, una pila di sedie di plastica buttate in un angolo, vecchi arnesi del mestiere e un telone alla ringhiera che non riesce a nascondere la vergogna. In realtà era stata siglata la convenzione per un finanziamento regionale di 2 milioni di euro: sarebbe servito per la realizzazione del Campus musica e suono per il cinema e l’audiovisivo. Ma da anni ci sono solo note stonate.

Castello e Marina

Dopo essere stato per circa due secoli il centro dell’attività culturale cittadina, anche il Teatro civico di Castello attende di riprendersi il suo ruolo da protagonista. Per ora, al di là delle finestre affacciate sulla strada, s’intravedono una sfilza di sacchi di calce, anticipati dal pannello del comune. “Lavori di manutenzione straordinaria. Data presunta ultimazione lavori: 21 giugno 2024”, si legge. Nessuna indicazione sul futuro dell’Auditorium e dell’ex liceo artistico di piazza Dettori, entrambi preclusi alla comunità e senza alcuna certezza sul loro futuro, se non quella frase di Gramsci affissa al muro: “Istruitevi, perché avremo bisogno del vostro futuro”. Si aggiungono alla lista il teatro previsto - e mai nato - negli spazi della Mem e quello dell’ex Vetreria di Pirri, che in realtà, a parte alcuni lavori per ottenere l’agibilità, era praticamente pronto, ma i fondi sono stati dirottati al civico di Castello. Così sono entrambi chiusi,

Piazza Nazzari

Ultima tappa piazza Amedeo Nazzari, inaugurata nel 2013 con l’European Jazz Expò e l’allora sindaco Zedda intenzionato a farla divenire location definitiva per queste manifestazioni. Sino a quando decise di dirottare pubblico e spettacoli all’Arena di Sant’Elia, dimenticandosi dello spazio alle spalle del Lirico chiuso con varie giustificazioni come l’impatto acustico. Nel 2020 ci riprova Truzzu. «Oggi un vasto spazio viene restituito alla città»: era il giorno della bella inaugurazione, il 17 luglio. Tempo due stagioni, e finisce la programmazione culturale. Nel futuro non si attendono nuovi artisti, ma una nuova struttura prefabbricata che ospiterà gli operatori del mercato di San Benedetto per i circa tre anni necessari alla ristrutturazione della loro sede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata