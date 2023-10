Benvenuti a “little Manila” «Qui abbiamo trovato la nostra seconda Patria» 

Sette anni da clandestino, un figlio nato a Cagliari e una città che non cambierebbe per niente al mondo. Quella di Edwin Mendoza è solo una delle 1713 storie di filippini che hanno scelto di vivere nel capoluogo della Sardegna. Storie fatte di rispetto, perfetta integrazione e amorevole cura della casa e dei nostri anziani. Sarà perché il loro Paese ha tante analogie con la nostra Isola, ma in città sono la comunità straniera più numerosa. Dopo di loro – fonte l’Atlante demografico del Comune del 2022 – gli ucraini (1.034), i romeni (782), i cinesi (765), i senegalesi (672), a seguire Bangladesh, Kirghizistan, Pakistan, Nigeria e Bosnia Erzegovina.

Un vero boom i un’ invasione pacifica iniziata il secolo scorso e cresciuta in maniera esponenziale. Nel 2000 i filippini residenti in città erano 244, nel 2002 366, nel 2012 1420. In vent’anni son aumentati del 400 per cento, molti dei quali nati all’ospedale San Giovanni di Dio o al Brotzu.

Il paradiso

Eduino Mendoza è il rappresentante della comunità filippina in città. Si è integrato talmente bene che dedica il suo tempo libero come volontario alla Caritas di don Marco Lai, in quella sorta di enclave che è la parrocchia di Sant’Eulalia alla Marina, dove i ragazzini si sfidano in estenuanti partite a pallacanestro, lo sport nazionale di Manila. Mendoza, 51 anni, è arrivato in città nel 1989, quando di anni ne aveva appena 17. «Ero a Civitavecchia e dovevo imbarcarmi per Livorno come marinaio. Ho preferito la vita a terra e mi sono trasferito a Cagliari da una mia zia che lavorava qui». L’inizio è stato duro, ma è stato un amore a prima vista. «Ho passato sette anni da clandestino, poi mi sono regolarizzato e ora sono un cittadino italiano a tutti gli effetti».

La volontà e la capacità di adattamento non gli sono mancati. «Ho un lavoro che custodisco gelosamente. da 30 anni sono un dipendente della pasticceria Pirani». Sposato, un figlio di 24 anni che lavora in un ristorante cinese. «Abito in vico San Lucifero, una zona molto tranquilla, dove si dorme con la finestra e la porta aperta». Non lascerebbe la città per niente al mondo. «Qui si sta bene, ho anche avuto la possibilità di lavorare fuori ma ho rifiutato senza pensarci due volte». La vita con i cagliaritani è sempre filata liscia. «Sono persone speciali, non abbiamo mai avuto problemi di integrazione né tanto meno abbiamo vissuto episodi di razzismo, questo grazie al grande lavoro fatto da don Marco Lai».

Seconda Patria

Cosme Mendoza, 47 anni, sposato, con una figlia di 12, vive in città dal 2000. «Qui ho tutta la mia vita, lavoro nella farmacia Pedrazzini. Ormai Cagliari è diventata la mia seconda Patria».

Poche opportunità

Glen Tecson ha 44 anni ed è arrivato in città grazie a un ricongiungimento familiare. Laurea in informatica nel suo Paese, non è riuscito a sfruttare il titolo di studio. All’inizio è filato tutto liscio, tanto che qui è nata anche la figlia che ora a 12 anni. «Lavoro in uno studio notarile ma non come esperto di file o software, bensì come addetto alle pulizie». Un impiego che gli sta stretto. «Faccio molto volontariato e insegno informatica ai miei connazionali affinché possano emanciparsi e così aspirare a occupazioni più qualificanti». La buona volontà si ferma qui. «Tramite l’ambasciata delle Filippine sono un traduttore e un mediatore culturale, ruolo che, manca in Sardegna, per questo sto programmando il trasferimento a Bruxelles».

