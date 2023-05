Benvenuti a CasaCus  con Andrea Matta 

Questo pomeriggio su Radiolina va in onda alle 14.30 una nuova puntata di “CasaCus” il programma condotto da Andrea Matta ( nella foto) . Ospiti: Stefano Demontis, vice presidente e responsabile atletica leggera del Cus; Simone Ammendola, allenatore della squadra di volley che sabato giocherà la seconda fase dei playoff promozione; l'avvocato Luisa Giua Marassi per parlarci del progetto del Rotary Club Cagliari Nord “#wehaveadream: zero vittime sulla strada" con la collaborazione della team Bike Academy.