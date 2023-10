«Benvenute matricole, il futuro vi aspetta»  

Tutti presenti all’appello di benvenuto dei Welcome days, le giornate dedicate alle nuove matricole. Ieri e oggi l’Ateneo di Cagliari accoglie gli studenti iscritti al primo anno negli spazi allestiti all'interno delle singole facoltà, con un kit di benvenuto tutto green, composto da una borraccia e un messaggio da parte del rettore dell’Università di Cagliari.

La sostenibilità

«È l’inizio di un’avventura bellissima, una delle più importanti della vita degli studenti e ha inizio in un luogo che reputiamo sano», spiega il rettore Francesco Mola. «Nell’Ateneo, oltre a fornire una formazione di alto livello, cerchiamo anche di costruire il futuro. I messaggi che cerchiamo di tramettere ogni anno sono sempre più incoraggianti, quest’anno la proposta è tutta green per indurre gli studenti alla cultura della sostenibilità», sottolinea. «Anche quest’anno abbiamo finanziato il progetto “buddy” dove gli studenti già avviati prendono in consegna gruppi di matricole, accompagnandoli in questo percorso».

Gli stand sono operativi dalle 9 alle 14 alla Cittadella universitaria di Monserrato, nella facoltà di Ingegneria e Architettura in via Marengo, al Palazzo delle Scienze in via Ospedale, nella facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche in via Sant'Ignazio da Laconi, nella facoltà di Studi umanistici al Campus Sa Duchessa e al Campus Aresu.I tutor buddy e il personale dell’ateneo di UniCa sono a disposizione degli studenti per informazioni, dubbi e consigli su corsi e servizi. Un momento di confronto, supporto e scambio di opinioni.

Combattere le paure

«I consigli che diamo sono quelli di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, non avere paura di esporsi», racconta Sophie Carboni, tutor buddy della Cittadella universitaria di Monserrato. «La presenza dei tutor è importante. Bisogna imparare a chiedere aiuto, essere propositivi, fare il primo passo e mettersi in gioco».

«Aiutiamo le matricole a conoscere meglio i servizi che offre l’Ateneo. Le seguiamo fino ad aprile», spiega Alberto Deplano, rappresentante degli studenti e tutor buddy, «abbiamo una grande responsabilità, le matricole sono intimorite dal nuovo ambiente, hanno paura di fare domande fuori luogo, noi cerchiamo di supportarli e chiarire ogni dubbio». Welcome days è certamente un’importante occasione per affrontare le paure e le incertezze dei nuovi studenti dell’Ateneo. Proprio come quelle di Chiara Pici, iscritta in medicina e chirurgia: «Le paure sono legate agli anni di studio, affrontare un lungo percorso con costanza e impegno. Qui alla Cittadella mi sono trovata subito molto bene, anche con i docenti e l’organizzazione didattica».

