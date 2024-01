Benvenuta Melissa, la prima nata nell’Isola 

Cagliari quest’anno si aggiudica il primo record dell’anno con Melissa, la prima nata in Sardegna nel 2024. Pesa 3chili e 245 grammi ed è nata al Santissima Trinità quindici secondi dopo la mezzanotte. Figlia di mamma Manuela e papà Matteo, residenti a Cagliari, Melissa è venuta al mondo con un parto naturale spontaneo, assistito dall’ostetrica Milena De Rosario. In sala parto erano presenti la ginecologa Stefania Cosmi, la pediatra Anna Maria Zulato, l’anestesista Valeria Boi, l’infermiera pediatrica Claudia Ponti e l’oss Dania. Un’equipe completa pronta a intervenire in caso di emergenza qualora si fosse verificata una complicanza del parto. Ma Melissa, lunga 48 centimetri, è venuta al mondo con un parto naturale, senza complicanze ed è stata assistita esclusivamente dall’ostetrica Milena. Mamma Manuela ha scelto di partorire con analgesia epidurale, condotta dall’anestesista Valeria Boi: una tecnica di controllo del dolore che al Santissima Trinità viene scelta da oltre l’80% delle donne.

Daniel, invece, è il primo nato del 2024 al Policlinico Duilio Casula. Per la gioia di mamma Nicoletta Ligas e papa Jacopo Frau, il bimbo è venuto alla luce con parto spontaneo 2 minuti dopo le 8 di ieri, pesa 3 chili e 780 grammi ed è lungo 54 centimetri. Hanno assistito al parto le ostetriche Giulia Zara e Barbara Ecca e l'equipe formata dalla ginecologa Ilaria Arena, Alfonso Alfieri e Luciana Sassi Simon specializzanda in ginecologia, la pediatra Margherita Wlodarcyeick, l'anestesista Concetta Cocozza, l'infermiera Federica Deias e l'oss Romina Atza.

