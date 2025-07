Benvenuta, Alessia Gazzola «Da Londra alla Sardegna sulle tracce di Miss Bee» 

Due serie narrative di grande successo, due eroine sui generis, Alice Allevi e Costanza Macallè, due fiction tv (“L’Allieva” e “Questione di Costanza”) a cui si è aggiunta una terza figura, quella di Beatrice Bernabò (detta Miss Bee) e tre romanzi best seller. Con queste credenziali giunge in SardegnaAlessia Gazzola, già medico, regina Mida dell’editoria. Due date organizzate dal Club di Jane Austen Sardegna: stasera alle 19 a Cagliari al Teatro Doglio (biglietti esauriti) e domani (stessa ora, ingresso libero) al Castello di Sanluri.

Gazzola, prima volta a Cagliari.

«Ho tantissima voglia di arrivare da voi. In passato ho girato il nord Sardegna ma, in quindici anni di carriera, Cagliari e Sanluri mi mancavano. Vedere che il teatro che mi accoglie è sold out mi emoziona».

Con la nuova serie, lei lascia la contemporaneità per abbracciare il giallo storico. Siamo negli anni Venti del secolo scorso.

«Avevo avuto già un assaggio di indagine ambientata nel passato con la trilogia di Costanza Macallè, perché all’interno di quei libri ambientati in epoca presente c’erano poi dei salti temporali che riconducevano a casi del passato: l’epoca medievale, nei primi due libri, nell’ultimo la Venezia di fine Seicento. Da lì ho sperimentato la narrazione in terza persona singolare e l’ambientazione storica mentre io ho sempre scritto in prima persona singolare e nel presente. Quell’assaggio mi ha fatto prendere consapevolezza e gradimento verso questo cambio. Ha piantato dentro di me un seme e poi da lì il passo è stato breve. Così, alla fine, ho preso coraggio e sono approdata al primo romanzo ambientato in quella che per me è la comfort zone per eccellenza, l’epoca di Agatha Christie».

Il romanzo storico impone rigore.

«Rigore, attenzione nella stesura di un romanzo storico sono fondamentali. Sicuramente per evitare strafalcioni ed errori grossolani di ambientazione. Io cerco di verificare sempre tutto ed è la ragione per cui scrivere un romanzo ambientato nel passato e anche in un luogo che non è quello in cui viviamo è per certi aspetti un processo un po' più complicato e che richiede una speciale e specifica inclinazione allo studio. Per esempio, io ho studiato bene gli anni Venti del Novecento e soprattutto le ragioni del fenomeno migratorio dall’Italia all’estero».

Cosa ha scoperto di particolare?

«Che in quegli anni c’erano diverse cattedre di italianistica in Inghilterra che venivano ricoperte da docenti italiani. Come il padre della nostra Miss Bee».

Lei si è complicata la vita: il rigore del romanzo storico e un luogo di narrazione che non è proprio il giardino di casa conosciuto ma l’Inghilterra.

«Credo che il mio destino, da un punto di vista di narratrice interessata al mondo inglese, sia stato segnato quando ero ancora piccola. Avevo 10 o 11 anni e lessi “Il giardino segreto” di Frances Hodgson Burnett. Ed è stata la ragione per cui probabilmente innamorandomi così tanto di quel mondo, di quello scenario, di quel tipo di patina ho orientato verso quella direzione il mio senso estetico e soprattutto la mia predilezione come lettrice e fruitrice di serie tv e film. Ed eccoci, dunque, nella decadente Inghilterra aristocratica degli anni Venti e contestualmente dell’età ruggente del jazz e dell’emancipazione femminile dove ho inserito questa ragazza che arriva da un’Italia chiaramente più conservatrice».

