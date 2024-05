Bentornato “Giro delle sette chiese” 

A distanza di 34 anni dall’ultima edizione, ieri a Iglesias oltre 700 partecipanti hanno dato vita al rilancio della nuova edizione del “Giro delle 7 Chiese”, corsa lungo un percorso che si snoda per le vie del centro storico. La manifestazione sul finire degli anni ’80 si svolgeva in concomitanza coi riti della Settimana Santa e rappresentava una vera e propria festa non solo per i vari istituti scolastici cittadini (scuole medie e superiori) e per gli allievi della Scuola carabinieri ma anche per migliaia di cittadini.

Oltre 350 i partecipanti alla competizione, altrettanti quelli che hanno preferito seguire il tracciato per una una camminata che ha visto come protagoniste le chiese di San Francesco, Madonna delle Grazie, chiesa delle Anime, San Domenico, chiesa del Collegio e la cattedrale di Santa Chiara.

Vittorio Trentin, figura storica dell’atletica iglesiente, padre fondatore della manifestazione ed attuale direttore tecnico della Jolao Iglesias, racconta quali furono i reali motivi che spinsero lui, allora insegnante di educazione fisica, e un collega, Angelo Defraia, a ideare una manifestazione che entrò di diritto nel cuore della comunità: «A metà degli anni 80 la città, e in particolar modo il centro storico, affrontava una condizione drammatica. Pensammo allora di coinvolgere tutte le scuole cittadine e quella dei Carabinieri in un’iniziativa sportiva dalla doppia valenza. Da un lato volevamo valorizzare il patrimonio storico monumentale in occasione dei riti della Settimana Santa. Dall’altro, costruire un gruppo di lavoro con tutti i colleghi insegnanti di educazione fisica per provare a strappare dalla strada decine di ragazzi in difficoltà». L’idea venne accolta dall’amministrazione comunale dell’epoca e per diversi anni almeno 1.500 partecipanti, a ogni edizione, riuscirono nell’impresa di rendere indimenticabile una giornata passata a correre fra i quartieri storici.

«È stato davvero emozionante», commenta l’assessore allo Sport e alla Pubblica istruzione Vito Spiga: «Un successo dovuto al lavoro in sinergia con gli studenti del Liceo Asproni che hanno curato i loghi le grafiche, quelli del Bocaccio autori di uno studio sul percorso e sui parametri fisici, gli alunni dell’Ipia che a fine manifestazione hanno allestito un banchetto proteico e la società sportiva “Asd Is Cresias” che ha gestito l’evento».

