Nuova ricarica di energia per il Cagliari, non solo per il passaggio del turno in Coppia Italia. A Udine Ranieri ha ritrovato dopo 5 mesi Lapadula (foto Spano), subito in gol. Domenica arriva il Genoa, l’ex Maran su Radiolina: «Partita aperta».

