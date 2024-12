Bentornato a casa, Francesco Ciusa Da ieri a Nuoro tre importanti opere 

Il rientro a casa di tre importanti opere, in quella dimora che per anni le ospitò e che oggi custodisce centinaia di ceramiche. Ieri sera, al Museo della Ceramica, tre opere del primo scultore del Novecento sardo, Francesco Ciusa, sono state celebrate con un’inaugurazione volta a sottolineare il loro rientro in quella che fu la dimora del senatore Giampietro Chironi prima e della famiglia Ciusa Romagna poi. Le tre opere (“Il Dormiente”, “La Campana” e il busto di Sebastiano Satta) arrivano dalla Galleria comunale di Cagliari, trasferite a Nuoro con una forte volontà da parte degli eredi diretti dello scultore e della Fondazione Ciusa.

L’accoglienza

Una folla immensa ad accoglierle. «Il lavoro di diplomazia portato avanti in questi mesi con gli eredi Ciusa ha permesso che le opere di Francesco Ciusa ritornassero a Nuoro capoluogo culturale sardo - dice il presidente Isre Stefano Lavra -. L’operazione ha un grande pregio, infatti le tre sculture hanno un valore emblematico in quanto l’arte dello scultore nuorese ruota proprio sull’espressione più autentica e poetica dell'identità, quell’intimità simbolica delle nostre radici: L’omaggio a Sebastiano Satta, alla famiglia pastorale simbolo di unità e alla serafica posa del giovane dormiente. L’Isre è impegnato nella ricerca di quei valori fondanti e pregnanti per edificare una coscienza e consapevolezza sempre più forte nel popolo sardo».

L’eredità

Pietro Ciusa, erede diretto dello scultore nuorese - che nacque a nemmeno cento metri di distanza dalla sede del museo - e presidente della Fondazione Ciusa sottolinea le attività di promozione e valorizzazione messe in campo: «È un piacere rivedere qui queste sculture. La Fondazione Ciusa è stata trainante per questa iniziativa. Quest'anno ricorrono i 75 anni della morte di Francesco Ciusa e abbiamo iniziato le celebrazioni con un convegno a Roma, una mostra in Brasile, il premio a Gino Frogheri, l'inaugurazione al museo della Ceramica e i progetti con le scuole. Siamo anche in trattativa con importanti gallerie nazionali e internazionali. Le sculture erano collocate a Cagliari, nella Galleria comunale, poi i legittimi proprietari hanno deciso di portarle qua, dove sono nati e cresciuti. Un ottimo ed emozionante rientro a casa».

Il valore

Il responsabile del settore musei dell’Isre Efisio Carbone afferma: «Si tratta di tre sculture che testimoniano il percorso creativo straordinario di Francesco Ciusa. Il Dormiente del 1909 vincitore del premio “Città di Firenze”, il busto di Satta testimone di un progetto travagliato di monumento dedicato all’amico e grande poeta sardo, la Campana simbolo e sintesi dell’unità familiare. Tutto questo oggi respira la stessa aria del quartiere Santu Predu dove Francesco nacque e crebbe in quella Atene della Sardegna che ha dato impulso determinante alla storia culturale del Novecento nell’Isola». Le opere arricchiranno le mostre permanenti, restituendo un grande patrimonio al territorio e non solo.

