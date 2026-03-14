Bentornata, sublime e tragica Norma 

Ben tornata Norma . Dopo 12 anni di assenza dal palco del Teatro Lirico cagliaritano di via Sant’Alenixedda viene riportata in scena tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani, dalla tragedia Norma ou L’infanticide di Alexandre Soumet, e musica di Vincenzo Bellini.

La prima

L’appuntamento per la prima è per mercoledì (alle 20 va) e sarà il terzo, atteso appuntamento della Stagione d’opera 2025-2026. L’opera andrà in scena per cinque recite grazie un allestimento originale di Teatro Grande di Brescia, As.Li.Co., Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Teatro Fraschini di Pavia e Teatro Verdi di Pisa, di proprietà del Teatro Lirico di Cagliari che risale all’ottobre 2022, firmato, per la regia, da Elena Barbalich, artista veneziana al suo debutto a Cagliari mente le scene e i costumi sono di Tommaso Lagattolla e le luci di Fabio Barettin.

Il cast

La direzione musicale di Orchestra e Coro del Teatro Lirico è affidata a Renato Palumbo (Montebelluna, classe 1963), eccellente protagonista delle stagioni liriche cagliaritane, dove ha diretto La Traviata (2000), Nabucco (2001), Il Trovatore (2002), Otello (2003), La Bohème (2003), Hans Heiling (2004), Manon Lescaut (2006), Macbeth (2013) che sarà affiancato dal maestro del coro Giovanni Andreoli. Protagonisti Francesco Demuro (nelle recite del 18, 20 e 22) e Mikheil Sheshaberidze (il 19, 20 e 21) nei panni di Pollione. Michele Pertusi (il 18, 20 e 22) ed Emanuele Cordaro (il 19, 20 e 21) saranno Oroveso. Marta Torbidoni (il 18, 20 e 22) e Angela Meade (il 19, 20 e 21) interpreteranno Norma. A Raffaella Lupinacci (il 18, 20 e 22) e Sofia Koberidze (il 19, 20 e 21) saranno Adalgisa. Mentre Federica Giansanti sarà Clotilde e Luigi Morassi Flavio.

Le repliche

Norma verrà replicata: giovedì 19 alle 19 (turno F), venerdì 20 alle 20 (turno C), sabato 21 alle 19 (turno G) e domenica 22 alle 17 per il turno D.

Giovani e disabili

La recita per le scuole Opera NextGen (che prevede l’esecuzione in forma ridotta, 60 minuti circa) è per venerdì 20 alle 11. Nel ruolo di narratore si esibisce l’attore cagliaritano Massimiliano Medda già più volte protagonista in questo forma sul palco del Lirico.Le recite dedicate, invece, al progetto Oltre Insieme sono giovedì 19 alle 19 (per i disabili visivi con servizio di descrizione audio e inizio dell’attività dalle 18.15) e venerdì 20 alle 20, questo spettacolo rivolto a tutte le forme di disabilità.

La trama

Lo spettacolo evidenzia la contrapposizione di due mondi, quello dei conquistatori romani raffigurato attraverso una fisicità lineare e quello evocativo, esoterico e lunare del mondo di Norma, un universo culturale che ha attraversato, con le sue mitologie fiabesche e notturne la cultura romantica dell’Ottocento italiano. Un cerchio che diventa luna, rappresenta lo spazio tra questi due mondi. Scene e costumi definiscono l’ambiente con grandi specchi laterali e pochi elementi architettonici stilizzati, dove dominano blu, bianco e rosso che, nel finale, è preponderante. (red. cult.)

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