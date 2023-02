Bentornata ratantira casteddaia 

Domenica nuovo appuntamento con il carnevale “casteddaiu”: alle 17, sfilata che dal corso Vittorio Emanuele percorrerà via Manno, via Regina Margherita, via Roma, Largo Carlo Felice sino a piazza Yenne. Martedì 21 si parte alle 17, da piazza Giovanni XXIII. Dopo aver attraversato via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli e via Sonnino nuovo passaggio in via Garibaldi e via Manno. Sino ad arrivare in piazza Yenne e in via Santa Margherita per l’atteso appuntamento, alle 21, con il rogo di Re Cancioffali.

Alle 16 piazza Indipendenza è già un caleidoscopio di colori. Un abisso rispetto alle sfilate degli anni passati, le maschere dei gruppi sono ordinate, vestite allo stesso modo, sembra un carnevale “ricco”, senza improvvisazione. Niente uomini vestiti con improbabili vestiti femminili. Sa dida (la balia), su tiaulu (il diavolo), sa viuda (la vedova), s'arregateri (il rigattiere), sa gatu (il gatto), sa panetera (la panettiera), solo per citare le maschere più famose, esplodono in tutta la loro bellezza. Alle 16,40 il rullio di tamburi, seguito da un esercito di clown, balie e marinai affronta via La Marmora e fa rotta verso il basso. Nelle viuzze il rumore assordante dei tamburi crea una “bolla” ovattata che cancella i brutti pensieri e le angosce quotidiane. La parola d’ordine è una sola: divertirsi senza farsi male. Tutto fila liscio sino a piazza Yenne dove dopo le 19,30 il folto gruppo di maschere chiude la prima tappa del rinato carnevale cagliaritano.

«Cambara, cambara, cambara e maccioni, pisciurrè, sparedda e mummungioni». Finalmente, dopo anni di stop forzato a causa della pandemia, la ratantira ha di nuovo rallegrato le vie del capoluogo. «Gamberi, gamberi, gamberi e ghiozzi, donzelle, sparlotte e mormore», la classica filastrocca accompagnata dal ritmo martellante di tamburi e rullanti ha dato il via al tradizionale carnevale cagliaritano. Centinaia di maschere si sono date appuntamento a Castello per cancellare anni di restrizioni e dare sfogo al sano divertimento. Un corteo che si è “ingrossato” al passaggio nelle vie dei quartieri storici della città. Castello, Villanova, Marina e tappa finale in piazza Yenne a Stampace.

La grande festa

Ma festa di maschere si sono svolte anche in altri punti della città: da piazza L’Unione Sarda al bastione di Santa Caterina con centina di bambini vestiti con gli abiti dei loro eroi.

Tutti in piazza

Omar Lecca fa parte di “Sa ratantira casteddaia”, che con altre due storiche associazioni “Acs Senza confini Rione Marina” e “Comitato quartiere Villaggio pescatori” ha organizzato la festa . L’entusiasmo non manca, megafono in mano detta i tempi del corteo. «Cerchiamo di riportare ai vecchi fasti il carnevale tradizionale. Vogliamo che sia un successo per tutti, per le famiglie, per i bambini». Le maschere sono tant e. «Domenica saranno ancora di più, ma il grande appuntamento è martedì con il rogo di Re Cancioffali».

Grande emozione

L’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia non nasconde la soddisfazione. «Tanta fatica ampiamente ripagata dalla soddisfazione di aver contribuito a riscoprire le tradizioni che vengono tramandate di padre in figlio e non devono essere dimenticate. La gioa più grande – aggiunge Sorgia – arriva dai bambini che hanno gradito il nostro Giovedì Grasso».

