Benservito a Grillo, i sardi con Conte: «Ora un nuovo corso»  

Il fatto non sussiste, la seduta è tolta. Parafrasando il lessico giuridico, suona più o meno così la “sentenza” dei Cinque Stelle sardi sul caso Conte-Grillo. Con il primo che ha ormai esautorato il secondo, a cui non verrà rinnovato il contratto di consulenza da 300mila euro annui sulla comunicazione. Insomma, non c’è M5S isolano, almeno tra i vertici, che non stia con l’ex premier-parlamentare.

Una vita fa

Dunque, in terra sarda sono prove di oblio per Beppe Grillo, fondatore di quei Cinque Stelle che il Parlamento non l’hanno mai aperto come una scatoletta di tonno, benché, da subito, la rissosa verbosità dell’ex comico genovese fece presa nell’Isola in nome di quella promessa. Alle prime Politiche con gli M5S in corsa, nel 2013, l’Isola regalò al movimento il 30 per cento di voti che cinque anni più tardi, alle elezioni del 2008, superarono i 42 punti. Con Conte il consenso si è dimezzato: 21 per cento nel 2022, addirittura sotto l’8 alle Regionali dello scorso febbraio, malgrado l'elezione di Alessandra Todde.

I big sardi

Proprio la governatrice, insieme a un altro fedelissimo di Conte, il senatore Ettore Licheri, viene data in pole per avere un ruolo di primo piano nel movimento post Grillo, una volta chiuse le urne interne della Costituente. Oggi Todde è una degli M5S più conosciute in Italia, globe trotter politica all’occorrenza, consapevole che senza l’insistenza di Conte non avrebbe mai incassato la candidatura alla presidenza della Regione (la gratitudine prima di tutto). Da Todde, però, nemmeno un comunicato sull’ultima mossa di Conte. Meno che mai dopo le parole del presidente degli M5S, arrivato a derubricare a «fatto marginale» il mancato rinnovo del contratto a Grillo.

Prima puntualizzazione

Ovviamente gli M5S sardi non possono stare in silenzio totale. Ecco allora che il delegato a parlare per tutti diventa Licheri, anche nella sua seconda veste di coordinatore sardo del movimento. Il parlamentare – che di mestiere fa proprio l’avvocato e sa bene quanto Grillo voglia provare la via giudiziaria per non uscire di scena (c’è l’ipotesi di un ricorso facendo leva su altre due società autorizzate a usare il simbolo degli M5S) – puntualizza in premessa. «Sui contratti privatistici, come la consulenza sulla comunicazione, è facoltà dei contraenti decidere di procedere o meno a nuova contrattazione». Insomma, l’ex premier, giusto per chiarire, non ha commesso alcuna violazione di legge nel decidere di far andare a scadenza naturale l’incarico a Grillo, è il messaggio.

Prossime mosse

Licheri, che con Conte ha rapporti diretti e continui, sposta poi la lente dell’analisi sul piano strettamente politico. E osserva: «La frattura tra Conte e Grillo è di quest’estate, quando il garante ha usato il blog del movimento in maniera contraria allo spirito del movimento». Il riferimento, stavolta, è l’attacco verso la gestione di Conte, frontalmente contestata a cominciare dalle regole di ingaggio, quando nel movimento venne messa in discussione la possibilità di cancellare il limite del secondo mandato, una questione quasi di karma per Grillo. Licheri esalta quindi «il processo democratico e partecipativo della Costituente, primo caso in Italia di applicazione di regole europee». Il senatore è troppo scaltro per buttare il bambino con l’acqua sporca. E sull’eredità di Grillo dice: «Ha avuto una forza dirompente, sino a costringere gli altri partiti a rinnovarsi nel profondo».

Profilo basso

La linea del silenzio la sceglie pure il capogruppo dei Cinque stelle in Consiglio regionale, Michele Ciusa che, contattato telefonicamente, declina l’invito a commentare. Nessuna dichiarazione nemmeno dall’assessora al Lavoro, Desirè Manca, malgrado la sollecitazione a esprimere una posizione ufficiale. Qualcosa, alla fine, accetta di dirla Alessandro Solinas, altro onorevole della massima assemblea sarda. «Come rappresentanti del Movimento 5 Stelle sardo – sottolinea – abbiamo da subito compattamente appoggiato il nuovo corso del movimento con Giuseppe Conte e continuiamo a farlo costruendo la nuova stagione insieme ad Alessandra Todde. Siamo al lavoro – è la sottolineatura di Solinas – per consolidarci nei territori e portare avanti i nostri temi nell’azione di governo dell’Isola».

L’aria che tira

Come finisca tra Conte e Grillo non è prevedibile. Di certo per l’ex comico genovese è difficile avere un esercito, visto che non gestisce più potere. E per contro Conte gioca nella favorevole posizione di essere il capo di M5S, un indubbio vantaggio. Una cosa, però, Grillo l’ha detta su Conte. «Gliela farò pagare – ha osato con gli amici -, dovevo lasciarlo al banchetto». Cioè senza incarico, dopo che Salvini mise fine al Governo gialloverde ad agosto 2019. Il problema, comunque, non è solo quello. Conte e Grillo non si sono mai amati. Forse nemmeno stimati.

