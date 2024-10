Benny, Barney e la gattina color miele 

La gattina color miele che vedete nella foto in alto a sinistra ha pochi mesi di vita. È stata trovata in mezzo alla strada a Dolianova. Non ha ricevuto ancora i vaccini, se non il farmaco per i vermi. Ora si trova a Cagliari. Per informazioni contattare Giovanni al numero 335.1677399.

Benny

Ha un ottimo carattere, è buono ed affettuoso. Eppure Benny (foto in alto a destra) ha passato tutta la sua vita in canile. Di taglia piccola, pesa circa 8 chili e ha 10 anni. Non è mai stato proposto per un’adozione, mai fotografato, mai accarezzato, mai considerato. Oggi è con un gruppo di volontarie che cercano per lui una buona adozione. Per informazioni rivolgersi al numero 328.3661490.

Abbandonata

La cagnetta che vedete nella foto in basso a destra è stata trovata dopo essere stata abbandonata in campagna, vicino a Cagliari. È una cucciola di pochi mesi di taglia piccola, simile a un jack russel. Si cerca qualcuno disposto ad adottarla. Chi la vuole scriva un messaggio su whatsapp al 349.7034843.

Barney

Barney, foto in basso a sinistra, è un cane meraviglioso che ha veramente bisogno di una famiglia amorevole pronta ad accoglierlo. Si trova alla Casa di Bingo, a Capoterra. Informazioni al numero 347.8121550.

