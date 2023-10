La Corte d’assise d’appello di Bolzano ha confermato la condanna all'ergastolo per Benno Neumair per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. L'imputato non era presente in aula. Benno Neumair è stato condannato in primo grado lo scorso 19 novembre.