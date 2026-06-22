Benna squarcia un pullman dell’Arst 

Una manciata di centimetri è quanto ha separato i passeggeri di un autobus dell’Arst da una catastrofe. Domenica alle 7 la Provinciale 196 tra Decimomannu e Villasor è stata teatro di un violento incidente: un pullman della linea 215, diretto verso Guspini, è entrato in collisione con un mezzo agricolo guidato da Lorenzo Piano, imprenditore di Villaspeciosa.

Nonostante la corriera sia stata letteralmente squarciata, non si sono registrati feriti gravi. Un miracolo, dato che l’impatto è avvenuto all’altezza dei sedili sui quali, poco prima, sedevano decine di lavoratori di rientro dai turni notturni nei poli industriali di Saras e Macchiareddu.

Il sinistro

Secondo una prima ricostruzione la corriera procedeva verso Villasor quando, al chilometro 5.400, si è scontrato con la benna di un trattore che si stava immettendo sulla carreggiata da una stradina laterale. Brutale l’impatto: il braccio meccanico ha attraversato la fiancata del pullman lacerandone la carrozzeria e frantumandone il vetro dei finestrini. Solo la prontezza del conducente ha evitato che il veicolo finisse fuori strada.

«Immagini agghiaccianti»

Le immagini secondo Nicola Contini, segretario regionale UilTrasporti Sardegna, sono agghiaccianti. Per il sindacalista «uno scostamento minimo della traiettoria avrebbe determinato conseguenze ben più gravi. È solo per miracolo che nessuno abbia riportato ferite, unico elemento positivo di una vicenda estremamente preoccupante».

Poi il rappresentante dei lavoratori aggiunge: «Questo episodio ripropone la necessità di affrontare i fattori di rischio legati alle interferenze stradali sulle tratte extraurbane e accende i riflettori sulla coesistenza pericolosa tra i mezzi di trasporto pubblico locale e i mezzi agricoli su arterie stradali spesso troppo strette, prive di banchine adeguate e non sufficientemente monitorate».

Richieste di intervento

Per la UilTrasporti sono imprescindibili interventi immediati: un’indagine tecnica per accertare le responsabilità e le condizioni di marcia dei mezzi coinvolti, quindi un piano di monitoraggio straordinario sulla viabilità delle tratte a forte presenza industriale verificando il rispetto del codice stradale per le parti sporgenti. Infine, un tavolo di coordinamento con gli enti locali per la messa in sicurezza dei punti più critici della Decimomannu-Villasor. Il sindacato conclude: «Garantire la sicurezza negli spostamenti quotidiani dei lavoratori è un diritto inalienabile».

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