Benito Urgu e quelle risate “per sempre” 

Tutti in piedi, e un applauso che sembrava non finire mai, in un'ultima notte di risate e commozione. L’addio alle scene di Benito Urgu, sul palco ieri e l’altro ieri all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari e oggi a Sassari al Comunale, era attesissimo da tutti i suoi “Urgufans”. “Benito Urgu Forever” doveva essere un unicum, ma i biglietti, messi in vendita il 29 febbraio scorso, sono andati esauriti in poche ore. Così le date sono diventate due. Due occasioni per i più giovani di scoprire il suo mondo, e per i più grandi di rivivere una full immersion tra personaggi, canzoni, modi di dire e battute sagaci che hanno segnato la straordinaria carriera dell’ottantacinquenne più amato della Sardegna.

Nelle prime file anche Gianfranco Zola e Claudio Ranieri, a celebrare la fine di una carriera lunga più di 60 anni, che ha accompagnato intere generazioni di sardi, e che ha contribuito a rendere nota l’Isola. Dopo averlo salutato dalla platea, Urgu gli dedica un coro: «Claudio Ranieri, c’è solo un Claudio Ranieri», tra le urla e gli applausi del pubblico. Tra il meglio del suo repertorio, gli sketch con personaggi che hanno caratterizzato la sua lunga carriera, le canzoni, storie e barzellette vecchie e nuove, c’è stato anche il momento per emozionarsi. Quando Urgu ricorda Gigi Riva si è tolto il cappello e ha guardato in alto per due lunghi e commoventi minuti, accompagnato dagli applausi scroscianti dell’Auditorium. In platea, Nicola Riva.

«Lo spettacolo a Cagliari è stata una sorpresa. Un tripudio di emozioni. Non mi aspettavo tutto questo calore. Un applauso finale che è durato sempre, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, compreso il nostro mister. Ieri in quella sala c’era tutto. C’era l’amore», ha chiosato Urgu in un video Instagram, con gli occhi lucidi. Cala il sipario. Ma Benito Urgu sarà per sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA