Benito Urgu è le mille facce e le mille voci della Sardegna 

La risposta, va da sé, bisognava aspettarsela. «Che cosa devo alla Sardegna e cosa l’isola deve a me? Beh, sono io la Sardegna». Benito Urgu e l’isola sono un tutt’uno: lui gli ha dato un volto e una voce, lei lo ricambia di un amore spassionato da oltre sessant’anni, tanto è lunga la carriera “dell’aedo del popolo sardo“. Così lo ha salutato Paolo Fresu mentre, al Time in Jazz, le scorse settimane, gli consegnava il premio alla carriera (un ritratto firmato da Antonio Marras). A dire il vero, come suggerisce il titolo della lectio che, domani alle 18, nella basilica di San Saturnino, inaugura la quinta stagione dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio organizzata dai Musei nazionali di Cagliari, Benito Urgu è non una, ma “Le mille facce & Le mille voci della Sardegna”.

I temi

Il vero talento dell’ottantaseienne artista di Oristano, spiega Maria Antonietta Mongiu, che con Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali, cura i Dialoghi, «è l’aver raccontato le tante e contraddittorie voci e facce della nostra isola. Un vero manuale di antropologia condotto con leggerezza e autoironia». E che meriterebbe, aggiunge l’archeologa, una laurea “honoris causa“ in beni culturali da parte dell’Università di Cagliari.

Il personaggio

Cantautore, cabarettista, attore «che ebbe l’ardire di esibirsi in abiti tradizionali senza scivolare in quell’etnocentrismo che oggi caratterizza molti dei figuranti nelle sagre e nei festival», aggiunge Mongiu, «autore di testi il cui registro comico si ribalta nel serio e viceversa», Urgu è un protagonista della storia culturale sarda. Al pari delle altre 120 personalità della cultura che, nel corso di quattro anni, hanno animato i Dialoghi di archeologia.

Ospiti in 4 anni

Per tutti Francesco Cucca; Michel Gras; Carlo Lugliè; Bachisio Bandinu; Gianluigi Pillola; Giulio Paulis; Gianluigi Bacchetta; Francesco Mola; Franco Masala; Alessandro Lai; Gavino Murgia; Antonio Marras; Ignazio Putzu; Elena Ledda; Pietro Ciarlo; Giuseppe Pulina; Francesco Abate; Tiziana Pontillo; Maria Del Zompo; Igort; Gad Lerner; Attilio Mastino; Gian Mario Demuro; e via elencando. Il giovedì, da ottobre a giugno, nell’Aula basilicale di piazza San Cosimo, un esperto, o esperta, tematizza un aspetto della Sardegna e della sua storia, a cominciare dai periodi più antichi. Un corpus di lectiones -fruibile in streaming sui canali social dei Musei nazionali e in seguito disponibile in formato podcast- che è un patrimonio condiviso di conoscenza e memoria per la città.

I Dialoghi, che si ispirano alla rivista “Dialoghi di Archeologia“, fondata da Bianchi Bandinelli nel 1967, a sua volta improntata alla filosofia della storia di Antonio Gramsci, coltivano l’idea di un museo come fulcro vitale della città, luogo di formazione civica e testimonianza. Il suo compito, chiosa Mongiu, non si esaurisce «nel coltivare la memoria di genealogie testimoniate da oggetti di prestigio e di uso comune», bensì consiste «nell’essere parte di una comunità educante attiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA