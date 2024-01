Benito con i Barritas e l’incontro a Cento: fu indimenticabile 

«Giggi, con la doppia perché anche nel nome merita di essere unico», si raccomanda Benito Urgu anticipando l’amarcord annuvolato di tristezza per la perdita dell’uomo campione. «I tantissimi oristanesi che come me hanno avuto la fortuna di vivere quelle domeniche bestiali andavano al Sant’Elia per il Cagliari e soprattutto per raccontare agli amici al bar e sotto le stelle di Gigi Riva. In quel Cagliari di Scopigno tutti erano campioni ma lui era il campionissimo, l’insuperabile, il magnifico».

I ricordi

Benito Urgu, la sera della presentazione del film “Nel nostro cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani, gli dedicò una sua poesia: “Sospeso tra nuvole e cielo, quel canto diventa Magia, dove vive la semplicità. Quell’amore per gli altri e per te. Senza corona ma Re”. Da Oristano negli anni del grande Cagliari partivano carovane d’auto, nel portabagagli il maialetto, bottarga e Nieddera per fare festa prima della gara e rifarla al fischio finale perché era davvero una festa con Gigi Riva, il campione senza paragone. «Il calciatore non si discuteva, il più grande in assoluto. Con la maglia del Cagliari, l’unica che abbia vestito in serie A, era una delizia vederlo e su questo non c’è uno che possa dissentire così come sull’uomo: generoso, disponibile, di cuore. L’avevo incontrato a cena in un ristorante a Cagliari e da allora ci siamo ritrovati tante volte. In particolare quando giocavo nell’Iglesias di Amarugi abbiamo disputato un’amichevole contro il Cagliari fresco di scudetto: un mostro. Insieme abbiamo trascorso un lungo periodo alle Saline per rieducare i postumi delle fatture. Un periodo indimenticabile. Un uomo buono, generoso, umile nonostante la sua grandezza», racconta Sandrino Piras, ex Tharros.

Impegno e altruismo

Il primo incontro di Benito Urgu con “Giggi” nel 1969 a Cento di Ferrara, casualmente in un ristorante. «Ero in tournée con i Barritas, Riva rientrava dopo una partita. Mi sono presentato, «ma certo che ti conosco “Whisky, birra e Johnny Cola”». Parlammo della Sardegna, di Oristano e del Cagliari: indimenticabile. La seconda volta a Cagliari nel suo solito ristorante in via Sardegna. Un cameriere mi chiese di raggiungere Gigi Riva. “E me lo chiede anche, sto correndo”. Riva aveva ultimato il pranzo, io invece lo saltai perché mi è sembrato che avesse il piacere di farsi quattro risate o meglio un sorriso più largo. Salutava tutti, un signore. Da allora sono seguite telefonate e incontri. Ma per descrivere la sua umanità voglio ricordare la volta che gli chiesi di incontrare un amico che stava male. Mi disse se è un ragazzino no perché mi commuovo troppo, se un uomo volentieri. Ci incontrammo in un bar a Cagliari e quell’uomo ha guadagnato anni di vita. Giggi era questo». Con i Barritas A Cento di Ferrara c’era anche Giuseppe Miscali, bassista del gruppo: «Tutti parlavano di Gigi Riva, a me che non l’avevo ancora visto giocare è bastata quell’ora per dire: se così è in campo questo è un fenomeno». Luciano Serra negli anni del grande Cagliari giocava nel Varese. «Sapevo che Riva era con la nazionale alla Pinetina e così andai per conoscerlo. Nonostante la sua fama fu di una semplicità straordinaria. Mi chiese come ero finito a Varese e mi spinse a proseguire. Ci siamo incontrati a Cagliari e la stima tutte le volte cresceva. Unico, lo piango». A Oristano racconteranno, come si racconta in una favola antica, di Rombo di tuono, l’uomo campione che resistette alle lusinghe dei grandi per fare grande la Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA