Beniamino Zuncheddu scrive al Papa 

Burcei. «Sua Santità, oso intercedere presso di lei e chiederle umilmente, quando la vicenda giudiziaria sarà conclusa, di essere ricevuti in udienza privata per ringraziarla del suo interessamento e delle sue preghiere. Firmato: don Giuseppe, Beniamino e Sua Eccellenza». Poco dopo mezzogiorno decine di occhi si alzano su don Giuseppe Pisano, il parroco di Burcei ha appena declamato la lettera scritta su un foglio candido che consegnerà all’arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei Giuseppe Baturi, scelto come messaggero per il Vaticano, e ora ospite d’eccezione in questo salone gremito, chiamato a benedire Beniamino Zuncheddu, l’ex allevatore 59enne di Burcei che ha trascorso 32 anni in carcere dopo essere stato condannato all’ergastolo per un triplice omicidio commesso a Sinnai nel 1991. Zuncheddu, che si è sempre professato innocente e che il 25 novembre è stato scarcerato, attende la sentenza della Corte d’Appello di Roma sul processo di revisione: per questo il paese ieri gli si è stretto intorno in una processione di abbracci e pacche sulle spalle, sguardi d’affetto e parole di speranza. L’udienza è fissata per domani, ma l’attesa sentenza potrebbe slittare. Intanto, Burcei – con il sindaco Simone Monni e il parroco in prima fila – non smette di lottare: uno striscione all’ingresso del paese urla “Beniamino libero” e qua tutti continuano a ripetersi che presto quell’augurio sarà realtà. «Sto bene perché sono in paese con tutta la mia comunità. È stato un Natale bellissimo, visto che almeno mi hanno liberato, l’ho passato con tutti i familiari, nel mio paese che in questi anni non mi ha mai lasciato solo – racconta l’allevatore poco prima di ricevere l’abbraccio del monsignore –. La fede mi ha sempre sostenuto e non ho mai smesso di pregare il Signore affinché venisse fuori la verità». Al suo fianco la sorella Augusta gioisce nel vederlo godersi l’affetto dei paesani sotto questo cielo azzurro in una mattina gelida.

La messa in parrocchia è finita da poco quando il salone inizia ad affollarsi: un gruppetto di anziane prende posto in prima fila, qualche bimba corre tra le sedie bianche, famiglie intere si radunano all’ingresso. Decine di persone aspettano l’arcivescovo e quando lui sale sul palco lo accolgono con un sorriso e una preghiera. «Ho seguito la vicenda di Beniamino, mi ha molto colpito», Baturi si prende un istante per guardare l’uomo che gli siede accanto. Poi prosegue: «Sono venuto per abbracciarlo, questa è davvero una storia incredibile. Una storia di sofferenza che colpisce e ci fa pensare, perché è una sofferenza alla ricerca della giustizia e della verità. La verità rende liberi, non può esserci un compromesso sulla giustizia e al tempo stesso mi pongo una domanda “Chi farà giustizia davvero?”. A un uomo che ha sofferto, chi farà giustizia? Gli uomini possono far male ma non possono restituire il bene tolto. Solo Dio può fare giustizia», conclude il monsignore prima di firmare e prendere in consegna la lettera indirizzata al Pontefice che già il 20 agosto scorso chiamò don Giuseppe per assicurargli le preghiere che lui aveva sollecitato con una lettera inviata qualche giorno prima. Ora la nuova supplica porta una firma in più, quella di un uomo provato dalla vita e dal dolore che spera di essere ricevuto in Vaticano da persona libera.

