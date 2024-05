Beniamino Zuncheddu nel monologo di Gianluca Medas 

Tornano a teatro “I Venerdì della Storia- Marginali”. La seconda edizione va in scena dal 10 maggio al 28 giugno per raccontare le storie più oscure della cronaca. Sono 12 gli appuntamenti a Sa Manifattura, Cagliari, sempre alle 21. Il narratore è Gianluca Medas, accompagnato dai musicisti Nicola Agus e Mauro Sollai, e gli artisti visivi Fabio Coronas e Antonio Cauterucci.

Si parte dunque venerdì con “Beniamino Zuncheddu 33 anni da innocente” . A seguire: il 17 maggio Gisella Orrù, il 24 maggio David Rossi, il 31 maggio Maddy McCann, il 7 giugno Aldo Moro, il 14 giugno Pier Paolo Pasolini, il 21 giugno Ustica, il 28 giugno Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Beniamino Zuncheddu è stato ingiustamente accusato e condannato per un triplice omicidio consumato il 8 gennaio 1991 all'ovile Cuile is Coccus. Inizialmente l'unico sopravvissuto non riconosce l'assassino, ma poi cambia versione, accusando Beniamino. Questo testimone chiave, la cui affidabilità viene successivamente messa in dubbio, diventa la base di un processo pieno di errori e incongruenze. Beniamino trascorre trentatré anni in carcere, proclamandosi innocente. Con il tempo emergono nuove prove che suggeriscono una possibile manipolazione delle accuse.

Dopo 33 anni arriva l’assoluzione.

