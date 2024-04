«Beniamino Zuncheddu merita l’assoluzione: ecco tutte le ragioni» 

Non ci sono abbastanza prove che dimostrino la colpevolezza di Beniamino Zuncheddu, dunque l’imputato deve essere assolto. I giudici della Corte d’Appello di Roma che hanno fatto cadere la pesante condanna all’ergastolo del servo pastore di Burcei, dopo 33 anni trascorsi in carcere, hanno usato la formula dubitativa al termine delle 73 pagine della sentenza che chiude il processo di revisione. Determinante, come scrive la Corte, è stata la ritrattazione in aula - lo scorso novembre a Roma – del superstite Luigi Pinna che nel 1991 aveva indicato in Zuncheddu il killer autore del triplice omicidio, avvenuto all’interno di un ovile alle pendici del Serpeddì, di Gesuino Fadda, del figlio Giuseppe e di Ignazio Pusceddu. Ora il super-testimone è indagato per calunnia dalla Procura di Cagliari.

La motivazione

La quarta sezione della Corte di Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 26 gennaio ha assolto l’ex allevatore di Burcei è dunque netta. «Zuncheddu - si legge - fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l’aggressore, nonché per aver fornito un alibi falso, tuttavia oggi va mandato assolto dai delitti a lui ascritti ai sensi del comma 2 dell’articolo 530 c.p.p. (quella che un tempo veniva chiamata insufficienza di prove, ndr.) e quindi non con assoluzione piena, perché all’esito dell’istruttoria residuano delle perplessità sulla sua effettiva estraneità all’eccidio, commesso verosimilmente da più di un soggetto, uno dei quali, diversamente da quanto opinato nell’istanza di revisione, non era un cecchino provetto, non riuscendo nell’intento omicidiario nemmeno dopo aver sparato due colpi a distanza ravvicinata in un luogo talmente stretto che “non occorreva prendere la mira”».

Insomma, per i giudici del processo di revisione non vi è la certezza necessaria per pronunciare una sentenza di condanna, ma permangono ancora dei dubbi sulla totale estraneità dell’imputato al triplice delitto. «Una volta venuta meno la prova cardine di un teste oculare – proseguono le motivazioni - oggi la residua scorta indiziaria non può ritenersi sufficiente per pervenire alla conferma della condanna di Zuncheddu, oltre ogni ragionevole dubbio. Non v’è però prova piena della sua innocenza e ciò perché egli fornì un alibi fallito che poi fu sostenuto da due testi pacificamente falsi».

L’avvocato

Netto il commento dell’avvocato difensore Mauro Trogu: «La sentenza da un lato è apprezzabile perché accerta l’errore giudiziario, ma dall’altro è difficilmente accettabile nella parte in cui pretende che l’imputato dimostri la totale estraneità ai fatti. Si tratta di una prova impossibile, che contrasta con la presunzione di innocenza. Affermare che l’assoluzione non sia piena è un chiaro errore giuridico che ci adopereremo per fare correggere».

L’ex pastore

Ieri è intervenuto lo stesso Beniamino Zuncheddu: «La mia famiglia mi ha aiutato, i miei fratelli hanno lavorato per me. Soprattutto mia sorella e mio cognato, ma ho bisogno di un risarcimento da parte dello Stato. Ho anche dei debiti. Intanto, lo Stato magari mi dia mille euro al mese. Come ho fatto a non impazzire in questi anni in carcere? Difficile spiegarlo. Pensavo: un giorno o l’altro devo uscire perché sono innocente. Mi hanno rubato la vita. Tutti, comunque, in carcere, mi trattavano bene. Sia i carcerati che le guardie. Erano convinti della mia innocenza».



