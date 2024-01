Beniamino Zuncheddu, lettera al Papa 

«Il Papa aveva molto presente il caso del signor Beniamino Zuncheddu, era contento dell’esito felice della vicenda e pregava per la comunità di Burcei e per quest’uomo che ha tanto sofferto». Missione compiuta per l’arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei Giuseppe Baturi che ieri mattina – in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario della nascita di TV2000 e del circuito inBlu2000 – ha consegnato al Papa la lettera con la quale Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore di Burcei condannato all’ergastolo da innocente e restituito alla vita solo venerdì sera dopo 33 anni di carcere, chiede insieme al parroco don Giuseppe Pisano di essere ammesso in udienza privata per poter pregare e ringraziare il pontefice.

L'auspicio

«Speriamo di poter avere questo dialogo – continua Baturi –. Zuncheddu lo ha chiesto come un figlio e io spero vivamente che la sua istanza sia accolta, mi interessa che il Papa incontri questo uomo». Nessuna certezza sui tempi e neppure sui canali che il vescovo di Roma sceglierà per mettersi in contatto con l’ex pastore condannato ingiustamente per il triplice omicidio commesso a Sinnai nel 1991 e riportato al mondo con la sentenza avuta al termine del processo di revisione. «Sarà il Papa a scegliere il modo in cui comunicare con lui, io mi metto a disposizione», conclude il monsignore.

La notizia ieri mattina ha raggiunto il paese in cui Zuncheddu è nato e dove dal 25 novembre scorso, giorno in cui venne scarcerato, è tornato a vivere. «Questo è un giorno di luce. Il Papa non aveva dimenticato il nostro Beniamino»: don Giuseppe Pisano, parroco di Burcei, negli ultimi giorni ha avuto nuovi motivi per ringraziare il Signore. Prima l’assoluzione tanto attesa e ora la certezza che il Papa ha tra le mani la lettera che solo nove giorni fa era stata affidata a Baturi. «Ho chiesto al nostro arcivescovo, nel caso la nostra preghiera venisse accolta, di accompagnarci a Roma, ma lui ha fatto un gesto molto bello. Mi ha detto che lascerà il suo posto a un altro burcerese che non abbia mai avuto la possibilità di incontrare sua Santità», racconta al telefono don Giuseppe che nove giorni fa aveva riunito tutto il paese per assistere all’abbraccio tra Baturi e Zuncheddu a 48 ore dal verdetto. Quella mattina, al microfono del salone parrocchiale, il parroco aveva declamato il suo messaggio per Roma.

Il contenuto

«Papa Francesco, ho avuto la gioia di comunicare tramite lettera con lei ben due volte ma, soprattutto, di conversare al telefono grazie alla sua inaspettata chiamata del 20 agosto. Gli incontri importanti segnano la vita di ogni persona, la voce del Papa non solo fa gioire il cuore del sacerdote ma rafforza la fede e la speranza. Ora mi presento a lei sicuro di essere accompagnato con amore da sua eccellenza reverendissima monsignor Giuseppe Baturi da lei designato quale pastore e padre della chiesa che sta in Cagliari. Oso intercedere presso di lei per il nostro Beniamino Zuncheddu – continua la lettera –. Con la presente le chiedo umilmente dopo che la vicenda giudiziaria sarà definita e conclusa e Beniamino sarà riconosciuto innocente, di poter essere ricevuti in udienza privata per ringraziarla per il suo personale e amorevole interessamento e preghiera. Questo sarebbe il nostro grande desiderio». Detto fatto. Ieri Baturi, dopo aver ascoltato le parole del Papa, gli è andato incontro e si è fatto messaggero di quell’uomo che per trentatré anni è stato seppellito in una cella, ma non ha mai perso la speranza di potere un giorno rivedere la luce.

