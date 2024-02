Beniamino Zuncheddu, la lunga strada per il risarcimento 

Quanto vale la vita di un uomo? Qual è il prezzo di 32 anni e 11 mesi rubati, di 11.710 giorni e altrettante notti trascorsi in una cella da innocente? Questo dovrà stabilire la Corte d’Appello di Roma che venerdì scorso ha mandato assolto e finalmente liberato Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai del 1991. Davanti alla stessa Corte verrà istruito un processo di riparazione dei danni procurati dal più grave errore giudiziario di cui le cronache italiane abbiano memoria.

La difesa

«Il primo passaggio è aspettare che la sentenza passi in giudicato, vale a dire che diventi definitiva, solo dopo potremo fare istanza», spiega l’avvocato Mauro Trogu che nel 2016 ha assunto la difesa dell’ex pastore di Burcei ora 59enne e, certo della sua innocenza, ha lottato per ottenere la revisione del processo. Affinché il verdetto sia definitivo bisognerà dunque attendere i 90 giorni indicati dalla Corte per il deposito delle motivazioni e gli altri 45 concessi per eventuali impugnazioni: la procedura non potrà quindi iniziare prima del giugno prossimo. Nel frattempo la difesa si metterà al lavoro per preparare le carte. «Impossibile ora immaginare una cifra congrua. Ci rivolgeremo a uno psicologo forense e sarà lui a indicarci eventuali altri specialisti. In questo caso non parliamo solo dell’ingiusta detenzione, ma della riparazione di danni esistenziali, biologici e di tutto ciò che a quest’uomo è stato tolto, la possibilità di costruirsi una famiglia, di avere un lavoro. Tutto. A Beniamino è stata negata ogni cosa e ora che gli è stata finalmente restituita la libertà, non gli resta nient’altro, oltre alla famiglia, ovviamente, che gli è sempre stata vicina e che continua a sostenerlo». Sulla procedura interviene l’avvocato Leonardo Filippi: «È necessario distinguere tra l’ingiusta detenzione e l’errore giudiziario. Nel primo caso si risarcisce, per esempio, per l’errata applicazione di misure cautelari e c’è un tetto massimo di 500mila euro. Nel secondo caso, la riparazione è prevista dalla Costituzione quando si condanna con sentenza definitiva colui che poi in sede di revisione si accerta doveva essere prosciolto».

I precedenti

In attesa che venga definita una cifra congrua per riparare al torto subito da un uomo seppellito a 27 anni e riportato alla vita alla soglia dei 60, restano le storie di chi ha vissuto lo stesso calvario. Pietro Paolo Melis, di Mamoiada, è tornato libero nel luglio del 2016 dopo 19 anni passati dietro le sbarre per il sequestro di Vanna Licheri, l’imprenditrice rapita nel 1995 e mai tornata a casa. Melis, condannato a 30 anni di carcere, venne assolto dalla Corte d’Appello di Perugia al termine del processo di revisione celebrato in seguito all’istanza presentata dai legali Alessandro Ricci e Maria Antonietta Salis. Otto anni dopo, il risarcimento non è ancora arrivato. «Nel nostro caso, all’ingiusta detenzione si aggiunge il danno patrimoniale, visto che l’interessato aveva un’azienda agricola ben avviata, e un danno morale. Noi siamo in una fase terminale del procedimento e Melis riceverà il ristoro», dice Salis. È di sei milioni e mezzo, invece, il risarcimento stabilito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria a favore di Giuseppe Gullotta, 22 anni di carcere, per la strage di Alcamo in cui vennero uccisi due carabinieri. La decisione dei giudici arrivò nel 2016 a quarant’anni dal duplice omicidio per il quale Gullotta, proprio come Zuncheddu, non smise mai di dirsi innocente.

