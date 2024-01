Beniamino Zuncheddu innocente 

Dalle 21.10 di ieri Beniamino Zuncheddu, 59 anni, ex pastore di Burcei, è tornato a essere davvero un uomo libero. La Corte d’Appello di Roma ha pronunciato un verdetto che si aspettava da tempo: assoluzione piena. Non è stato lui, incarcerato nel febbraio 1991 e poi condannato all’ergastolo, a uccidere a colpi di fucile tre persone in un ovile alle pendici di Punta Serpeddì. «Credo nella giustizia, ho perdonato tutti – dice l’uomo fra gli abbracci e le lacrime – eccetto una persona. Avrei voluto mio padre vicino».

pag. 2, 3, 5