La testimonianza del sopravvissuto alla strage di Sinnai è «inattendibile», come le dichiarazioni di un’altra persona che aveva indicato in Beniamino Zuncheddu l’autore dell’eccidio. Sono venuti meno i due elementi alla base della condanna, che non può essere «legittimata». Su questi presupposti la Corte d’appello di Roma ha scarcerato il pastore di Burcei dopo oltre 32 anni di reclusione. Resta aperto il processo di revisione.

a pagina 5