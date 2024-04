«Beniamino, viva la libertà» 

In copertina la scritta in stampatello “Viva la Libertà”. Poi all’interno tanti disegnini e frasi che raffigurano, con il linguaggio semplice e diretto dei bambini, l’ingiustizia degli oltre trent’anni di detenzione passati da innocente. Beniamino Zuncheddu, 59enne di Burcei, era visibilmente emozionato quando, nei giorni scorsi, ha ricevuto un libro realizzato dagli alunni (con l’ausilio delle maestre) delle scuole primarie di Atzara, Meana Sardo, Sorgono e Tiana.

Finalmente libero

Durante le loro lezioni, le insegnanti hanno raccontato ai piccoli la storia dell’ex pastore assolto di recente nel processo di revisione, dopo una condanna all’ergastolo per la strage del Sinnai avvenuta nel 1991 che gli è costata 33 anni di reclusione. «Finalmente libero, ti voglio bene», scrive il piccolo Daniel nell’ultima pagina del libro in un disegnando che mostra l’ex ergastolano che finalmente spalanca la finestra della sua cella per uscire. Sotto la compagna di scuola, Angelina, ha tracciato con i pastelli colorati un grande cuore rosso, raffigurando anche un uccellino in gabbia e un altro che porta sul becco la chiave per liberarlo: «Ti voglio bene signor Beniamino».

«C’è posta per te»

Il lavoro degli alunni delle elementari dei quattro comuni è stato consegnato con un messaggio, «C’è posta per te», grazie all’impegno di gruppo di insegnanti di diverse scuole dell’Istituto comprensivo di Atzara, nella Barbagia del Mandrolisai, che hanno voluto parlare in classe ai bimbi di quanto accaduto all’allevatore di Burcei. Difeso dall’avvocato Mauro Trogu, Zuncheddu era stato accusato di aver ucciso tre persone l’8 gennaio del 1991 nell’ovile di Cuile is Coccus. Dopo una condanna all’ergastolo e una lunghissima detenzione, alla fine la sentenza della Corte d’appello di Roma nel giudizio di revisione ha chiarito che non c’entrava nulla con la strage.

Il ringraziamento

«Ringrazio con il cuore tutti i bambini, gli insegnanti e il personale non docente delle scuole coinvolte nell’iniziativa», ha detto emozionato Beniamino Zuncheddu, «Questo è stato sicuramente il regalo più bello che abbia ricevuto fin’ora». Poi la promessa ai piccoli alunni. «Un abbraccio forte a tutti. Vi prometto che verrò a trovarvi presto con una bella sorpresa!».

