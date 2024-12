Beniamino assolto, l’avvocato Trogu cittadino onorario 

L’idea di assegnare la cittadinanza onoraria di Burcei all’avvocato Mauro Trogu è nata il giorno della scarcerazione di Beniamino Zuncheddu, a gennaio. Il pastore di Burcei aveva trascorso (da innocente) 33 anni in cella per la strage di Sinnai, condannato (ingiustamente) per il triplice delitto di Giuseppe e Gesuino Fadda e di Ignazio Pusceddu.

Il sindaco Simone Monni ha proposto alla Giunta di conferire la cittadinanza onoraria al legale di fiducia di Beniamino Zuncheddu. La Giunta ha approvato la delibera. Ieri il Consiglio (sono intervenuti il sindaco Monni e le consigliere Paola Zuncheddu e Tania Atzeni), ha fatto altrettanto con voti unanimi: l’avvocato Trogu è cittadino onorario. In una sala gremita, ha ringraziato dicendo di sentirsi burcerese e definendo Burcei «paese solidale, di grandi lavoratori». Presente anche Beniamino Zuncheddu.

«La giustizia – ha detto il sindaco – è arrivata in ritardo, ma è arrivata. É proprio questo il motivo che mi ha spinto a fare la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria all’avvocato Trogu. All’uomo prima ancora che all’avvocato, che ha saputo infondere coraggio e speranza a un nostro concittadino vittima di un tremendo errore giudiziario. All’uomo che si è prodigato, andando ben oltre l’etica professionale, per portare alla luce quella Giustizia che Beniamino ha sempre meritato di ottenere. All’uomo che ha mostrato empatia verso un altro uomo, affinché l’empatia sia il valore a cui le nuove generazioni burceresi ispirino i loro rapporti umani». (ant. pin.)

