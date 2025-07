Beni storici e musei chiusi, l’opposizione all’attacco 

Musei chiusi in piena estate, Fondazione senza ruolo operativo definito, beni storici ancora non accessibili al pubblico. Su questi punti si concentra l’interpellanza presentata dai capigruppo della minoranza, Alessandro Campus e Angelo Masala, rivolta al sindaco Alfonso Marras e all’assessore alla Cultura, Marco Mannu, invitati a rispondere per iscritto e in Aula.

I consiglieri denunciano «gestione inefficiente e fuori tempo massimo» del patrimonio culturale. Al centro il nodo della Fondazione creata con l’obiettivo di migliorare la fruizione dei beni culturali. Tuttavia, secondo Campus e Masala, al primo luglio risulta scaduto l’appalto per la gestione dei principali siti museali: Casa Deriu, pinacoteca Atza e museo delle Concerie, senza che vi siano notizie certe sulla riapertura. Non meno grave, per la minoranza, è la situazione della Torre aragonese, da anni inaccessibile al pubblico. Anche il castello Malaspina è oggetto di critiche: la sua apertura non sarebbe regolata da alcun contratto o concessione ufficiale. Campus e Masala chiedono risposte precise: «Quando e con quali modalità saranno riaperti i musei? Chi gestirà la procedura di affidamento? Quale sarà il ruolo della Fondazione? Il metodo utilizzato per il Castello è da considerarsi un modello da replicare?». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA