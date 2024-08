Beni sequestrati dopo il crac di Bricocina 

Ci sarebbe una bancarotta milionaria dietro il fallimento della società “Bricocina”, l’azienda che gestiva un grande ipermercato orientale sulla Carlo Felice. Ne sono convinti gli investigatori della Guardia di Finanza e il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia che coordina un’inchiesta nei confronti della titolare Qiaoxin Chen e del fratello Refreng, ritenuto amministratore di fatto dell’attività.

Le contestazioni

La Procura contesta ad entrambi sia una bancarotta per distrazione (avrebbero fatto sparire i libri contabili), ma anche reati di natura fiscale: sin dal 2015 non sarebbero stati versati circa tre milioni di euro all’Erario. Entrambi – sempre secondo la ricostruzione del pm – avrebbero poi anche distratto merci per 587mila euro, omettendo anche di versare Iva per 260mila euro (per quest’ultimo fatto Refreng Chen è stato poi assolto il 9 luglio scorso). Su richiesta degli inquirenti il Gip ha disposto un sequestro preventivo dei beni, eseguito le scorse settimane. Ora, però, i difensori dei due fratelli, gli avvocati Antonello Obinu e Barbara Loche, stanno formalizzando la richiesta di riesame contro il provvedimento.

Le indagini

L’inchiesta della magistratura è nata da una verifica fiscale a carico dei due imprenditori e della società Bricocina, poi fallita. Il curatore fallimentare nominato dal Tribunale ha segnalato la mancata consegna dell’apparato contabile che, dunque, non ha permesso di procedere alla ricostruzione delle attività gestionali. A marzo dello scorso anno, su ordine del giudice Nicola Caschili, il Tribunale civile aveva già disposto un sequestro conservativo di beni e immobili per 650mila euro.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione dell’accusa lo stato di insolvenza dell’azienda risalirebbe almeno dal 2022, quando l’impresa avrebbe smesso di pagare i canoni di locazione dell’immobile. Lo stato passivo (al 7 novembre 2023) ammontava a quasi 3 milioni di euro, ma i Finanzieri hanno ipotizzato che i bilanci venissero gonfiati per mascherare le perdite.

Il sequestro preventivo

Il Gip del Tribunale ha accolto la richiesta del pubblico ministero Pilia, disponendo il sequestro preventivo dei beni sino all’ammontare della contestazione. Ma la difesa contesta le accuse ed è pronta a dare battaglia in aula, a partire dal Riesame: uno dei due legali ha già formalizzato la richiesta, l’altro starebbe per farlo. Non solo. I difensori contestano anche gli accertamenti delle Fiamme Gialle, ritenendo che sui reati fiscali per varie voci sia già stato trovato l’accordo con i curatori fallimentari.

Il commercio orientale

In queste settimane la Procura cittadina sta completando una serie di indagini sul commercio orientale presente in città. Un altro sequestro preventivo era stato eseguito dalla Finanza su ordine del Gip Michele Contini alla società “Casa Uno srl” e la sua titolare, Lin Xiaoying, (difesi dai legali Carlo Monaldi e Stefano Casti) per una presunta frode fiscale milionaria.

