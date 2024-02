Beni regionali, un tesoro inutilizzato 

Vecchie caserme, ospedali, centrali di trasmissione, ville, appartamenti e locali. C’è di tutto nel patrimonio immobiliare della Regione in città. Decine di milioni di euro che giacciono inutilizzati da anni, bloccati da una burocrazia che, incapace di avere tempi ragionevoli – è questo il paradosso – favorisce le occupazioni abusive, soprattutto di edifici che un tempo avevano le stellette. Un fenomeno tanto odioso quanto immorale, oltreché illegale, dettato dalla disperazione di chi non ha casa e che l’amministrazione di viale Trento non è mai riuscita a contrastare. Unica eccezione “I giardini del Charanga” e l’ex casa del comandante della caserma di Monte Urpinu rientrati in possesso del Demanio solo dopo una lunga serie di trattative e concessioni, secondo la legge non scritta per cui vince sempre il più forte e il più arrogante. Per non parlare – a proposito di soldi buttati – delle centinaia di migliaia di euro spesi per la vigilanza.

Il piano di dismissione

Nel 2014 la Direzione generale dell’assessorato regionale agli Enti Locali – che gestisce il patrimonio di viale Trento – aveva tentato di vendere gli edifici inutilizzati o non più funzionali: 18 stabili del valore di oltre 89 milioni di euro. In porto sono andate solo le operazioni riguardanti l’ex carcere di Giorgino (ceduto alla comunità L’Aquilone per 1,5 milioni di euro) e l’ex autoparco Ersat di San Bartolomeo (passato alla Gieffe per poco meno di 5 milioni di euro); per altre è stata decisa una retromarcia, «non si vendono più», come il complesso di via Pessagno (occupato da uffici regionali e della Città metropolitana, del valore di 17,7 milioni di euro), gli uffici di via Tola 30 (affidati all’associazione Antas e a sindacati dei forestali, 715.000), l’ex palazzina ufficiali di Calamosca (assegnata alla Conservatoria delle coste, del valore di 6,29 milioni di euro) e l’ex ospedale militare in grotta in vico Merello III (immobile vincolato su cui è in corso un piano di valorizzazione per il recupero 2,431 milioni), gli uffici di via Mameli (2,431 milioni di euro) e gli appartamenti di via Cino da Pistoia (dato in concessione ad associazioni, del valore di 1,135 milioni di euro). C’è poi l’ex caserma dell’Aeronautica di Monte Urpinu passata alla Regione nel 2007. In 14 anni sono andati in porto solo fiumi di parole. Nell’ordine sarebbe dovuta diventare la sede dell’Ente foreste, la Cittadella della solidarietà e altro ancora. Invece è un bosco abbandonato, con edifici che crollano a pezzi, per il quale spendiamo centinaia di miglia di euro all’anno per la vigilanza.

Gli edifici occupati

Sono molti i locali regionali in città occupati abusivamente o senza titolo. Su tutti saltano agli occhi le ex palazzine Telecom di via Bainsizza, a Tuvixeddu, valutati dall’Agenzia del Demanio 3,747 milioni di euro. Una vicenda complessa (l’edificio prima era della Marina Militare che l’ha ceduto alla Sip, successivamente Telecom) che dopo mille diatribe giudiziarie, grazie allo Statuto della Sardegna, si è risolta a favore della Regione. Che non ha saputo “capitalizzare” la sentenza. Dopo poco tempo, i 14 appartamenti sono stati occupati. Ancora oggi non si sa chi vive in quelle case, tanto che da viale Trieste è stato chiesto aiuto alla Questura per risalire agli occupanti. Stesso discorso per un appartamento di via Dante 65 (con un valore di oltre 300 mila euro).

In gara

Non tutti gli immobili in vendita sono “appetibili”. La gara da 15,35 milioni di euro per la vendita dell’ex assessorato al Lavoro (un tempo albergo Esit) di via XXVIII Febbraio (piazza Giovanni XXIII) è andata deserta. Ora il prezzo di acquisto è sceso a 9 milioni di euro. Stesso film per un ex complesso militare al Fangario, il valore di vendita è passato da 1,47 milioni di euro a un milione di euro).

