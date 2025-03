Beni regionali: patrimonio dimenticato 

Decine e decine di immobili regionali lasciati al degrado. Le borgate algheresi vorrebbero destinarli a centri di promozione delle produzioni tipiche o a punti di informazione e servizi turistici. Se ne parla da anni. Ieri pomeriggio si è discusso di questo nel corso dell’incontro a Guardia Grande promosso dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo insieme al gruppo Uniti per Todde.

«Una gestione condivisa dei beni regionali nell’agro algherese e nella Nurra», il tema dell’affollata riunione nel salone sociale con tutto lo staff dell’assessorato regionale agli Enti Locali. Una occasione di confronto sul futuro della gestione degli immobili presenti nel territorio senza alcuna destinazione utile. Almeno finora. Dopo i saluti del sindaco Raimondo Cacciotto, i lavori sono proseguiti con gli interventi dei rappresentanti delle borgate della Nurra. In ascolto, oltre al promotore dell’evento, Valdo Di Nolfo, anche l’assessore comunale all’Urbanistica Roberto Corbia e, naturalmente, i tecnici regionali che ruotano intorno all’assessorato agli Enti locali.

«Per la prima volta l’assessorato regionale è venuto in Nurra per ascoltare. L’iniziativa infatti punta a stimolare un dialogo costruttivo per valorizzare e mettere a sistema le numerose risorse, anche immobiliari, che la Regione possiede nel territorio», ha detto Di Nolfo. (c. fi.)

