Beni minerari, lavoro a rischio 

In attesa delle linee guida da parte della Regione rimane ancora in sospeso il destino dei tanti beni ex minerari. Fra questi compare la pineta di Masua ed una superficie adiacente che fino al 2021 ospitava un’area camper capace di accogliere centinaia di turisti provenienti da ogni dove.

Tutto fermo

La necessità di Igea di metter ordine alle aree e agli immobili ricadenti anche nel territorio del Sulcis Iglesiente aveva condotto la stessa a bandire delle gare per l’assegnazione di questi; bandi poi sospesi sulla base di una direttiva generale dell’assessorato all’Industria. Qualsiasi velleità sui beni è così congelata dallo scorso ottobre, quando il Consiglio regionale approvò un emendamento capace di agevolare i meccanismi che impedivano l’acquisizione dei siti da parte degli enti pubblici o privati. Una dinamica che a rigor di logica avrebbe dovuto sveltire le operazioni, ma che di fatto ancora non ha prodotto i risultati sperati: «Quasi sicuramente anche quest’anno non si avrà la possibilità di poter riaprire l’area camper - svela Giorgio Atzei, uno dei gestori de “La nuova colonia”, l’area attrezzata che per 12 anni è stata presente nel territorio di Masua - Abbiamo provato a sollecitare ma non si riesce a chiarire la faccenda. È un vero peccato perché il servizio era un punto di riferimento per l’intero territorio e creava un indotto importante anche per le altre attività presenti. Fra l’altro ora quello spazio è completamente trascurato, è divenuto un ricettacolo per i rifiuti».

La legge

L’amministratore delegato di Igea spiega le dinamiche che paralizzano la cessione dei beni: «Siamo fermi perché la legge rimanda a delle linee guida che al momento ancora non ci sono, come non ci sono le manifestazioni d’interesse da parte degli enti locali, anche se non è chiaro se queste possano esser fatte prima della nascita delle linee guida o successivamente. - spiega Michele Caria - Con la nuova legge la cessione di alcuni beni per uso turistico può esser concessa perché utile allo sviluppo economico del territorio, quindi credo che se il Comune dovesse per esempio richiedere la pineta di Masua, probabilmente gli verrebbe concessa. Diversa è invece la richiesta da parte dei soggetti privati, perché in quel caso si dovrebbe attuare un bando di gara».Per il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Igea avrebbe dovuto entro i 60 giorni dalla pubblicazione della nuova legge (pubblicata lo scorso ottobre), comunicare la lista dei beni immobili in suo possesso e successivamente la Regione, avrebbe dovuto stilare un elenco di quelli che interessano ai Comuni (indicati tramite una manifestazione d’interesse). Ma i due mesi sono trascorsi e ancora nulla è stato fatto. Noi siamo pronti all’acquisizione delle aree e degli immobili, lo siamo dal 2019».

